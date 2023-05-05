Нове масове вбивство у Сербії - знову загинули восьмеро людей. Як з цим боротимуться

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters/ANTONIO BRONIC

Внаслідок другого за цей тиждень збройного нападу в Сербії у ніч на п'ятницю загинули восьмеро людей, щонайменше 14 отримали поранення. У середу масове вбивство сталося в центрі Белграда, коли підліток застрелив вісім учнів та охоронця у своїй школі.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, цього разу стрілець відкрив вогонь з автоматичної зброї з автівки під час руху в селі Дубона за 40 кілометрів від Белграда.

Після стрілянини він певний час переховувався. Вранці у п'ятницю національне телебачення Сербії повідомило, що підозрюваного злочинця затримали.

"Підозрюваний У.Б., 2002 року народження, затриманий на околицях міста Крагуєваць, він підозрюється у вбивстві восьми людей і пораненні 14", - йдеться у повідомленні МВС Сербії.

Для затримання підозрюваного до Дубони прибули спецпідрозділи поліції. Вони перевіряли всі автівки на блокпостах, також задіяли вертоліт та безпілотники. Загалом в операції взяли участь близько 600 осіб.

Підозрюваного знайшли в будинку його родича в Грошниці, куди, за неофіційною інформацією, отриманою RTS від поліції, він приїхав автівкою таксиста, яку раніше викрав. У будинку знайшли велику кількість зброї і боєприпасів, що незаконно зберігалися.

Автор фото, Reuters/ANTONIO BRONIC Підпис до фото, У пошуках злочинця поліція зупиняла й обшукувала всі автівки

Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік почав стріляти по людях після сварки з поліцейським на шкільному дворі пізно увечері у четвер. Він пішов, але потім повернувся з автоматом і пістолетом - відкрив вогонь.

У Дубоні зловмисник застрелив молодого поліцейського і його сестру, а також поранив кількох людей. Потім він продовжив стрілянину в селах Малі-Ораш'є та Шепшин - все це в районі Младеноваця, повідомляє RTS.

Сам нападник родом із сусіднього села Донья Дубона.

Усі постраждалі, яких доправили до лікарні, народилися після 2000 року, повідомляє сербська телерадіокомпанія RTS. Двох людей віком 21 і 23 роки прооперували, але вони залишаються у критичному стані.

Це другий великий злочин в районі Младеноваця за останні 10 років. У квітні 2013 року ветеран громадянської війни в Югославії Любиша Богданович убив 13 людей, а також поранив власного сина, матір та дружину, а потім продовжив розстріл сусідів у селі Велика Іванча біля Младеноваця. Серед убитих була дворічна дитина. Потім зловмисник застрелився сам.

Раніше цього тижня масове вбивство сталося у столиці Сербії. У середу, 3 травня, 13-річний підліток застрелив вісім учнів й охоронця у своїй школі в одному з центральних районів Белграда.

Масові вбивства були рідкісні в Сербії, де діють дуже суворі закони щодо зброї, проте рівень володіння нею серед населення залишається одним з найвищих у Європі.

Після воєн та заворушень 1990-х років західні Балкани наповнені незаконною зброєю. У 2019 році підрахували, що у Сербії на 100 людей припадає 39,1 одиниці вогнепальної зброї. Цей показник вищий лише у США та Чорногорії.

Виступаючи на пресконференції після нападу в п'ятницю, президент Сербії Олександр Вучич сказав, що підозрюваний був одягнений у футболку з неонацистською символікою, але інших подробиць не надав.

Вучич назвав стрілянину "нападом на нас усіх" й оголосив про низку нових заходів безпеки, зокрема, про збільшення кількості поліцейських.

Він також анонсував заборону нових дозволів на зброю, посилення покарання за незаконне зберігання зброї та психологічну перевірку її власників. За його словами, нові закони приведуть до "практичного роззброєння" Сербії.

Сербський баскетболіст Лука Дончич, який виступає в НБА, заявив, що заплатить за похорони всіх загиблих під час стрілянини у середу.