Пригожин заявив, що виведе вагнерівців з Бахмута. Чи вірять йому ЗСУ

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Пресслужба Пригожина

Лідер "вагнерівців" Євген Пригожин пообіцяв вивести своїх бійців із Бахмута 10 травня через відсутність боєприпасів.

"Я виводжу підрозділи ПВК "Вагнер" з Бахмута, тому що за відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель", - заявив він у зверненні до військового командування та Володимира Путіна, опублікованому в телеграмі.

В українських Збройних силах кажуть, що насправді у "вагнерівців" закінчуються не боєприпаси, а бойовики. Тому Пригожин і використовує "епатажні методи", аби привернути до себе увагу.

Попри це, інтенсивність боїв у Бахмуті не спадає. За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, росіяни продовжують атакувати на цьому напрямку, тяжкі бої тривають.

Що заявив Пригожин

"Офіційно звертаюся до начальника генерального штабу, міністра оборони, верховного головнокомандувача та народу Росії. Заявляю від імені бійців ПВК "Вагнер", від імені командування ПВК "Вагнер", що 10 травня 2023 року ми змушені передати позиції в населеному пункті Бахмут підрозділам міністерства оборони та вивести залишки ПВК "Вагнер" у тилові табори, щоб зализати рани", - йдеться у заяві лідера "вагнерівців".

До цього він також опублікував шокуюче відео на тлі багатьох тіл, у якому з використанням нецензурної лексики звернувся до міністра оборони Сергія Шойгу та начальника російського генштабу Валерія Герасимова. Він стверджував, що всі ці трупи - це втрати "вагнерівців" за 4 травня.

Пригожин заявив про брак боєприпасів на рівні 70%. Його конфлікт із Міноборони триває не перший місяць, але в такій гострій формі ще не виявлявся.

Реакція ЗСУ

В ЗСУ обережно коментують ці заяви Пригожина, пояснюючи, що в них є своя мета. "Протягом місяців Пригожин намагається робити епатажні заяви, щоб привернути до себе увагу", - каже військовий в коментарі ВВС.

За його словами, це робиться з двох причин - у "вагнерівців" закінчуються бойовики та триває внутрішнє протистояння в російському військовому керівництві.

"За цю добу знищено 137 окупантів, 202 поранео, вони несуть великі втрати", - каже Череватий і додає, що насправді у них не боєприпасний, а людський голод. Російське міноборони, за його словами, не відправляє "вагнерівцям" підмогу в такій кількості, як їм хотілося б. "Відтак вони шукають причини, щоб піти", - припускає військовий.