Українська ППО збила 90% ракет масованого удару Росії, але радіти зарано. Чому?

Віталій Червоненко

BBC Україна

27 хвилин(и) тому

Автор фото, VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM Підпис до фото, Перші ЗРК PATRIOT прикривають Київ

Останніми тижнями система ППО України показує надзвичайно високі результати під час масованих російських атак: повітряні сили звітують про збиття понад 90% російських ракет і "шахедів".

У ніч на 9 травня росіяни запустили 25 крилатих ракет, і, за словами військових, з них збили 23, тобто 92%. За день до цього військові відрапортували про збиття усіх 35 шахедів, які Росія запустила по українських тилах.

1 травня вдалось збити 15 з 18 ракет (83%), а 28 квітня - 21 ракету із 23 (91%). Феноменальний результат, щоправда, тоді одна незбита ракета влучила у багатоповерхівку в Умані, загинути десятки людей.

Військові та експерти, з якими поспілкувалась ВВС Україна, дійсно називають такі показники серйозним успіхом, проте застерігають передчасно радіти.

Адже такий показник є тимчасовим, він дуже залежить від того, куди стріляють росіяни, та й система ППО України дуже швидко виснажується.

А західної зброї досі замало.

Підпис до фото, Міста, які Росія атакувала у ніч на 9 травня крилатими ракетами

Рано радіти, але Київ захищений найкраще

"Попри те, що під час останніх масованих ракетних обстрілів показник збиття був понад 90%, казати про якусь стійку тенденцію не можна. Адже наступний обстріл може бути 30 чи 40%", - досить скептично оцінює ситуацію речник Повітряних сил Юрій Ігнат у розмові з ВВС Україна.

Він каже, що це результат наполегливої і важкої роботи, це дійсно можна назвати заслугою військових.

"Є великий набутий досвід роботи військових, вдосконалюються мобільні вогневі групи, збільшується наявність та номенклатура західного озброєння", - пояснює Ігнат.

Проте, за його словами, результативність залежить від того, що і куди запускають росіяни, і чи є там потрібні засоби.

"Дуже радіти зарано, ми отримали замало допомоги від Заходу для роботи проти повітряних цілей. На жаль, щоб захистити всю Україну, нам треба ще багато сучасних систем", - вважає Ігнат.

Він навів приклади нещодавніх атак на півдні - одного разу пройшли усі запущені чотири російські крилаті ракети, а у ніч на 9 травня ППО змогла збити усі вісім.

Автор фото, DIEHL.COM Підпис до фото, Перший ЗРК IRIS-T з осені захищає столицю. До України у квітні приїхала друга така система

Одразу кілька співрозмовників серед військових вказали ВВС Україна на одну важливу особливість останніх атак: більшість ракет та шахедів летіли по столиці.

"Чому покращення? Тому що атакують Київ, а він дуже захищений. Якби ці десятки ракет летіли б на інші міста, то була б інша зовсім історія. Тому багато залежить від того, куди стріляють", - каже співрозмовник серед військових.

Експерт з ППО, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вказує, що Київ дійсно завжди був цілю номер один, адже там критична інфраструктура та центри ухвалення рішень.

"Тут місце ухвалення рішень, а тому Росія намагається бити сюди, бо без цього їм не досягти своїх стратегічних цілей. Командування це розуміє, тому й прикриває столицю більш сучасними комплексами", - вказує Романенко.

Тому саме тут працює і PATRIOT, який, за твердженням військових, збив навіть російський "Кинджал". Столицю прикриває і раніше отриманий від німців IRIS-T.

Система ППО виснажується

Юрій Ігнат вказує, що для насичення ППО України західними системами потрібні роки.

"Досі основою нашої ППО залишаються радянські системи С-300 та "Бук" М1. Ми дуже повільно замінюємо стару радянську на західну більш ефективну техніку", - каже Ігнат.

А до радянської техніки стрімко закінчуються ракети, які Україні зараз дістати стає дедалі важче. Деякі країни, як кажуть військові, з ракетами до С-300 та "Бук" М1 допомагають, але основні запаси та виробництво - це Росія та її союзники.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Радянські С-300 - досі одна з основ системи ППО України

"Ось і The New York Times написало, що українська ППО виснажуються. Росія завдає все більше ударів, їхня задача нас виснажувати, але ж ми теж їх виснажуємо - вони витрачають ракети та шахеди", - нагадує Ігнат.

За даними Повітряних сил, критичну інфраструктуру восени і взимку Росія атакувала 850 крилатими ракетами. І по них ППО України випустила понад тисячу зенітних ракет, що суттєво зменшило запас.

Зараз серед важливих чинників успішної роботи він виділяє мобільні вогневі групи. Цієї ночі біля Бучі, за даними влади, щонайменше одну ракету збили з ПЗРК "Ігла".

"Мобільні групи дійсно багато збивають, але це вже давно працює. В останній атаці могло бути збиття від 3 до 6 ракет ними. Це велика допомога", - додає Ігнат.

Крилаті ракети збиваються і з німецьких "Гепардів", де зручні автоматичні системи наведення вогню. Проте зона їхнього ураження всього 4 км, та й надали їх Україні не так багато, каже Ігнат.

Виснажується і Росія

Ігор Романенко наголошує, що російські ракетні запаси теж стрімко виснажуються, тому "масовані залпи" з 60-70 ракет скоротились до кількох десятків за раз.

І чим менше ракет у залпі, тим легше спрацювати системі ППО, додає Романенко.

Він погоджується, що західних систем Україні поки що надали замало. Але рівень збиття російських ракет все ж таки досить високий.

"90% збиття - це гарний показник. До нашої війни з росіянами показники гарні вважались, якщо знищували 40% цілей. 100% ефективності протиракетної оборони не буває ніколи і ні в кого", - зауважує Романенко.

Навіть в Ізраїлю з його куполом і системами раннього виявлення.

Автор фото, Бучанська міська рада Підпис до фото, Збита з ПЗРК "Ігла" російська ракета у Бучі

"Такого ніде не було. Спрацьовує все - і мобільні групи в тому числі. Наші викручуються, як тільки можуть. Без техніки нікуди, але вміння і навички людей - це теж першочергово", - наполягає Романенко.

Юрій Ігнат наполягає, що без надання Україні багатоцільових літаків F-16 закріпити успіх у небі не вдасться.

Вони б стали частиною ППО України і змогли б легко і швидко відпрацьовувати і по ракетах, і по безпілотниках. Зараз з цим ефективно впоратись стара радянська авіація, яка є в України, не здатна.