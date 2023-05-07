По той бік контрнаступу: "напруження і стрес" на ЗАЕС, "паніка і черги" на дорогах

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Іван Федоров/Telegram Підпис до фото, "Військові та власники спецперепусток - поза чергою. Вантажівки з награбованим - в окремій черзі. А тисячам легкових авто - мінімум 5 годин очікування", - описує атмосферу російської евакуації мер Мелітополя

Оголошена окупаційною російською адміністрацією евакуація у Запорізькій області спровокувала масову паніку та кілометрові черги на пропускних пунктах, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Водночас у Міжнародній агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що ситуація довкола Запорізької АЕС "стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною".

"Я вкрай стурбований цілком реальними ризиками для ядерної та фізичної безпеки станції. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов'язаних з нею наслідків для населення і навколишнього середовища", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

У повідомленні МАГАТЕ йдеться, що експерти агенції, присутні на ЗАЕС, підтверджують інформацію про евакуацію жителів Енергодару - міста поблизу атомної станції, де мешкають працівники та їхні родини.

Через це, як зазначив Гроссі, і до того вкрай непроста ситуація для працівників ЗАЕС, які залишаються на робочих місцях, стала ще більш напруженою та стресовою.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Делегація МАГАТЕ на найвищомі рівні кілька разів отримувала доступ на Запорізьку АЕС, яку росіяни контролюють від березня 2022 року

У МАГАТЕ також повідомляють, що хоча самі представники агенції, які нині перебувають на станції, не змогли потрапити до Енергодару, вони отримують інформацію про те, як відбувається евакуація з міста, що є частиною загальної евакуації з регіону.

5 травня керівник окупаційної російської адміністрації Євген Балицький оголосив про евакуацію жителів 18 населених пунктів Запорізької області через підготовку українського контрнаступу, який, за якого словами "може розпочатися у найближчі дні чи навіть години", а також посиленням обстрілів.

В окупаційній адміністрації також підрахували, що евакуація може стосуватися близько 70 тисяч людей і пообіцяли "компенсацію" у 10 тисяч рублів. 7 травня Балицький прозвітував про евакуацію першої тисячі жителів Запорізької області.

Водночас, як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, оголошена росіянами евакуація спровокувала "шалену паніку і не менш шалені черги".

Автор фото, Іван Федоров/Telegtam

У своєму телеграм-каналі він опублікував фото багатокілометрових черг по дорозі від Мелітополя до Криму.

"Військові та власники спецперепусток - поза чергою. Вантажівки з награбованим - в окремій черзі. А тисячам легкових авто - мінімум 5 годин очікування", - описує атмосферу евакуації мер Мелітополя.

Визнаючи, що на прифронтових територіях дуже важко з харчами та ліками, Іван Федоров, водночас, застерігає жителів Запорізької області від "евакуації".

"Яка доля чекає на людей далі наглядно показує приклад евакуйованих пів року тому з Херсона. Цивільні хочуть повернутися в Україну, грошова подачка від рашистів швидко закінчилась, але людей назад не пускають, - розповідає мер Мелітополя і застерігає:

Росії потрібні раби і живий щит".