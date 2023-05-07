По той бік контрнаступу: "напруження і стрес" на ЗАЕС, "паніка і черги" на дорогах
Оголошена окупаційною російською адміністрацією евакуація у Запорізькій області спровокувала масову паніку та кілометрові черги на пропускних пунктах, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Водночас у Міжнародній агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що ситуація довкола Запорізької АЕС "стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною".
"Я вкрай стурбований цілком реальними ризиками для ядерної та фізичної безпеки станції. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов'язаних з нею наслідків для населення і навколишнього середовища", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
У повідомленні МАГАТЕ йдеться, що експерти агенції, присутні на ЗАЕС, підтверджують інформацію про евакуацію жителів Енергодару - міста поблизу атомної станції, де мешкають працівники та їхні родини.
Через це, як зазначив Гроссі, і до того вкрай непроста ситуація для працівників ЗАЕС, які залишаються на робочих місцях, стала ще більш напруженою та стресовою.
У МАГАТЕ також повідомляють, що хоча самі представники агенції, які нині перебувають на станції, не змогли потрапити до Енергодару, вони отримують інформацію про те, як відбувається евакуація з міста, що є частиною загальної евакуації з регіону.
5 травня керівник окупаційної російської адміністрації Євген Балицький оголосив про евакуацію жителів 18 населених пунктів Запорізької області через підготовку українського контрнаступу, який, за якого словами "може розпочатися у найближчі дні чи навіть години", а також посиленням обстрілів.
В окупаційній адміністрації також підрахували, що евакуація може стосуватися близько 70 тисяч людей і пообіцяли "компенсацію" у 10 тисяч рублів. 7 травня Балицький прозвітував про евакуацію першої тисячі жителів Запорізької області.
Водночас, як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, оголошена росіянами евакуація спровокувала "шалену паніку і не менш шалені черги".
У своєму телеграм-каналі він опублікував фото багатокілометрових черг по дорозі від Мелітополя до Криму.
"Військові та власники спецперепусток - поза чергою. Вантажівки з награбованим - в окремій черзі. А тисячам легкових авто - мінімум 5 годин очікування", - описує атмосферу евакуації мер Мелітополя.
Визнаючи, що на прифронтових територіях дуже важко з харчами та ліками, Іван Федоров, водночас, застерігає жителів Запорізької області від "евакуації".
"Яка доля чекає на людей далі наглядно показує приклад евакуйованих пів року тому з Херсона. Цивільні хочуть повернутися в Україну, грошова подачка від рашистів швидко закінчилась, але людей назад не пускають, - розповідає мер Мелітополя і застерігає:
Росії потрібні раби і живий щит".
В умовах бойових дій ВВС Україна не може оперативно підтвердити інформацію сторін конфлікту.