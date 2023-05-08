Нічний обстріл Києва та Одещини: що відомо

57 хвилин(и) тому

Автор фото, REUTERS/Valentyn Ogirenko Підпис до фото, Пошкоджений уламками будинок у Києві

В ніч проти понеділка, 8 травня, російські сили завдали удару по Києву та Одещині. У столиці є травмовані.

Тривога у Києві пролунала о 23:30. Вже за 40 хвилин у міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що працює ППО.

За даними військових, в повітряному просторі Києва знищили 35 БпЛА Shahed-136/131, які атакували з північного напрямку - аеродрому Сеща у Брянській області. "Засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" повітряних Сил у взаємодії зі складовими сил оборони України знищено всі 35 Shahed-136/131", - йдеться у зведенні ЗСУ.

Через падіння уламків у столиці є пошкоджені будинки, дорожнє покриття, автівки, повідомили в КМВА.

Травмовано п'ятеро людей, яким надали медичну допомогу. В якому стані перебувають люди - не уточнюється.

У пресслужбі КМВА зазначили, що у Святошинському районі, ймовірно, через падіння уламків пошкоджено сім автівок, ще один автомобіль горів, є падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади, проїжджа частина.

У Солом'янському районі, за даними влади, також пошкоджено резервуар дизельного пального (без загоряння), на стоянці там ще пошкоджені 15 вантажних і п'ять легкових автомобілів.

"Також, ймовірно, через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з подальшим горінням газового факела, газ перекрито, пожежу ліквідовано".

Інформація про руйнування і постраждалих ще уточнюється.

По Одещині вдарили ракетами Х-22

Близько опівночі російські сили атакували Одещину. Ракети типу Х-22 влучили у підприємство та рекреаційну зону. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає, повідомили в командуванні "Південь".

Автор фото, Оперативне командування "Південь" Підпис до фото, Результати влучань на Одещині

"Ракети типу Х-22 спрямували по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі", — зазначили у командуванні.

Автор фото, Оперативне командування "Південь"

За даними ОВА, Одещину атакували близько опівночі із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Загалом було вісім пусків з району мису Тарханкут в окупованому Криму. Частина ракет не досягла цілей.

Автор фото, Оперативне командування "Південь" Підпис до фото, Результати влучань на Одещині

"На ділянках, куди влучили ракети, спалахнули пожежі. На складському приміщенні це понад 10 тисяч квадратних метрів. У рекреаційній зоні 120 та 40 квадратних метрів. Це дуже потужні пожежі. Станом на зараз вони ліквідовані", — розповіла у телемарафоні керівниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Наразі відомо про трьох поранених та одна людина наразі вважається зниклою безвісти, повідомляє Одеська районна військова адміністрація.

"Троє людей, працівники складу, отримали незначні поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці - нікого не госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.