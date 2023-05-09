На 9 травня Росія атакувала Україну ракетами. Що відомо про новий масований обстріл

45 хвилин(и) тому

Автор фото, МВС України Підпис до фото, Уламки ракети в подвір'ї приватного будинку в Голосіївському районі

У ніч проти 9 травня росіяни завдали удару по Україні крилатими ракетами з моря та повітря. ППО збила 23 з 25 цілей.

По всій країні оголошували тривогу. Спочатку удару завдали по східних областях, ближче до ранку — по Києву.

Як повідомив головнокомандувач Валерій Залужний, загалом за дві хвилі обстрілу Росія випустила 25 ракет "Калібр" і Х-101/Х-555.

За словами Залужного, приблизно о 22:00 годині 8 травня росіяни випустили вісім крилатих ракет "Калібр" із носіїв у Чорному морі, які прямували на східні регіони. Усі вони знищені засобами протиповітряної оборони командування "Схід".

Ближче до 04:00 ранку 9 травня РФ здійснила пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації - чотирьох Ту-95мс (район Каспію).

"Засобами оборони повітряного командування "Центр" знищено 14 крилатих ракет, ще одну - у зоні відповідальності командування "Південь". Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555", - твердить він.

П'ята атака по Києву за травень

В районі столиці сили ППО збили близько 15 цілей, якими бомбардувальники Ту-95МС атакували з району Каспійського моря, повідомили у міській військовій адміністрації.

Там зазначили, що це вже п'ята повітряна атака на Київ з початку травня.

Попередньо, минулося без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків.

В одному із районів Київської області виявили вирву після обстрілів. Фото оприлюднив очільник поліції області Андрій Нєбитов.

Автор фото, Телеграм Андрія Нєбитова

"Діаметр влучання близько 8 м, глибина понад 2,5", - написав Нєбитов в телеграмі. За його даними, потерпілих та пошкоджень там немає.

Також Нєбитов показав уламки ракети в іншому районі Київщини. "Є часткові руйнування цивільної інфраструктури, - написав очільник поліції. - Але завдяки майстерній роботі протиповітряної оборони ЗСУ вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету".

Автор фото, Телеграм Андрія Нєбитова

Також наслідок обстрілу зафіксували у Києві. "В Голосіївському районі в подвір'ї приватного будинку впали уламки ракети. Загоряння ліквідовано. Потерпілих та руйнувань немає", - уточнили в МВС.

КМВА також повідомила про наслідки ракетної атаки: у Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння, у Шевченківському виявлені уламки на проїжджій частині.

Мер Віталій Кличко підтвердив, що уламок, що впав у Голосіївському районі, загасили. Постраждалих та пошкоджень немає.

Дніпро

У Дніпрі внаслідок падіння уламків ракети на житловий будинок поранено жінку, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Збили всі вісім ракет, які ворог направив на область. Уламки російського металобрухту впали на чотириповерхівку в Дніпрі. Поранено 32-річну жінку, вона в лікарні", — написав він у телеграмі.

У будинку пошкоджено дах і перекриття кількох квартир. "На третьому поверсі виявлено бойову частину ракети. Поки працювали вибухотехніки, кілька десятків жителів було евакуйовано. Небезпечні уламки вивезли, їх знищать", — зазначив Лисак.

Також він повідомив, що росіяни завдали ударів з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Один приватний будинок знищено, ще чотири — пошкоджено.