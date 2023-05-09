Проти Росії "знову розв'язали справжню війну". Що сказав Путін на параді Перемоги

1 година тому

Автор фото, Reuters

Проти Росії "знову розв'язали справжню війну", заявив Володимир Путін на параді Перемоги у Москві, а війну в Україні пов'язав з майбутнім російської державності. Водночас він згадав традиційні цінності, "русофобію" та пообіцяв "захистити мешканців Донбасу".

"Сьогодні цивілізація знову перебуває на вирішальному, переломному рубежі, проти нашої Батьківщини знову розв'язали справжню війну. Але ми дали відсіч міжнародному тероризму, захистимо і мешканців Донбасу, забезпечимо свою безпеку", - сказав президент Росії, виступаючи на параді.

Влада України, куди російські війська за його наказом вторглися в лютому минулого року, Путін назвав "злочинним режимом", а Захід, що підтримує Україну, звинуватив у провокуванні конфліктів. Минулого року війні з Україною Путін присвятив майже весь виступ.

Водночас він привітав учасників "спеціальної військової операції" (так в Росії називають війну в Україні) і сказав, що "немає зараз важливішої справи, ніж ваша бойова робота". "На вас тримається сьогодні безпека країни, від вас залежить майбутнє нашої державності та нашого народу", - звернувся до них Путін.

Промову Путіна слухали лідери семи країн колишнього СРСР, що прибули до Москви на парад Перемоги: Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Раніше повідомляли, що на заході разом із Путіним буде лише президент Киргизстану Садир Жапаров, але в останній момент російській дипломатії вдалося вмовити на поїздку до Москви й інших лідерів країн СНД.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Білоруський лідер Олександр Лукашенко був серед небагатьох іноземних лідерів, які відвідали парад

У параді з нагоди 78-ї річниці перемоги у війні взяли участь понад 10 тисяч військовослужбовців, зокрема й ті, що беруть участь у бойових діях на території України.

Авіація в параді участі не брала, а військової техніки було значно менше, ніж у минулі роки.

Автор фото, EPA

Кореспондент ВВС Ілля Барабанов - про виступ Володимира Путіна:

На п'ятнадцятий місяць війни, яку російський лідер розв'язав проти України, Володимир Путін, виступаючи на параді, розповів, що війну нібито розпочали саме проти Росії, а Україна перебуває у заручниках Заходу.

"Битви, що вирішували долю нашої Батьківщини, завжди ставали священними, ми пишаємося учасниками спеціальної воєнної операції, немає зараз важливішої справи, ніж ваша бойова робота", - президент Росії намагається провести паралелі між Другою світовою війною і нинішніми бойовими діями, представляючи спробу захопити чотири українські області як "священну війну".

На тлі новин про підготовку українського контрнаступу і евакуацію документів і чиновників з кількох окупованих міст Володимир Путін знову пообіцяв "захистити Донбас" і згадав про "донецькі та луганські корпуси", але жодного слова не сказав про Запорізьку та Херсонську області, столиці яких російська армія захопити й утримати не змогла.

"Будь-яка ідеологія переваги - огидна, злочинна і смертоносна", - сказав також Володимир Путін, вдаючи, що він не дивиться російське телебачення, де російські пропагандисти саме таку ідеологію і просувають усі останні роки.

Чим цьогорічна промова Путіна відрізняється від тогорічної

Лейтмотив промови Володимира Путіна на параді Перемоги в Москві був абсолютно передбачуваним, пише редактор Європейського відділу ВВС Пол Кірбі.

Йому треба було провести паралель між боротьбою з фашизмом у 1940-х та нинішніми воєнними діями Росії в Україні.

Він це зробив за допомогою невигадливих прийомів у вигляді фраз про любов до Батьківщини, пам'яті полеглих, особливої місії Росії у боротьбі зі світовим злом, зазначає Кірбі.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Володимир Путін спостерігає за військовим парадом до Дня Перемоги 9 травня 2022 року

Путін також сказав про те, що триває "справжня війна", але описав це не як війну, розв'язану Росією, а як війну, нав'язану їй.

Це мало чим відрізнялося від його промови у 2022 році, тільки тоді він звинуватив НАТО і Захід у тому, що саме вони зробили ситуацію в Україні неминучою, а цього року Захід у Путіна винен у розпалюванні ненависті до Росії та знищенні сімейних цінностей.

Чому кремлівський наратив про війну знаходить відгук у багатьох росіян?

Кремль намацав досить легкий спосіб переконувати росіян у правильності своїх дій в Україні - достатньо сказати фразу, що проти Росії "знову розв'язали війну", акцентуючи слово "знову", вважає кореспондент ВВС в Москві Вілл Вернон.

Сьогодні у своєму виступі на параді Володимир Путін знову це сказав, намагаючись провести паралель між Другою світовою війною та війною в Україні.

"Сьогодні цивілізація знову перебуває на вирішальному переломному рубежі, проти нашої Батьківщини знову розв'язали справжню війну", - сказав російський президент.

Кремлівський хибний наратив полягає в тому, що Україною правлять нацисти і фашисти, які загрожують Росії, а Москва веде боротьбу, щоб знову позбавити Європу від цього зла.

Необхідність "знову боротися проти нацизму" знаходить відгук у душі багатьох росіян, вихованих на темі війни, тому цей наратив "легко продати".

Автор фото, Reuters

Пам'ять про "Велику вітчизняну війну" та 27 млн полеглих (дані радянських джерел про втрати СРСР) практично вбудовувалася у свідомість громадян будь-якою владою цієї країни й стала частиною самоідентифікації багатьох простих росіян, пише кореспондент ВВС.