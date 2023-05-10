Російська ракета Х-55 у глибокому тилу Польщі? ЗМІ повідомили про нові деталі скандалу

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ліс поблизу Бидгоща, де наприкінці квітня знайшли залишки ракети

У квітні поблизу міста Бидгощ на заході Польщі знайшли саме російську крилату ракету Х-55. Про це повідомляє польське видання RMF FM із посиланням на попередні висновки Технологічного інституту ВПС Польщі, який проводив експертизу цього об'єкта для прокуратури.

Видання має копію висновку, але офіційно його не публікували.

Ця справа набула розголосу наприкінці квітня, коли випадковий свідок знайшов у лісі залишки кількаметрової ракети, застряглої в землі. Тоді звучали різні версії - говорили і про те, що ця ракета могла бути польською, і про те, що російською.

Висновки Технологічного інституту ВПС Польщі свідчать, що крилата ракета Х-55, швидше за все, прилетіла з-за східного кордону країни (і пролетіла по Польщі близько 300-500 кілометрів), оскільки польська армія не має таких ракет ані на озброєнні, ані на складах.

Ця ракета може долати відстань до цілі у понад 2 тисячі кілометрів.

Нові дані заперечують версію, яка з'явилася одразу після виявлення ракети, що її могли запустити з польського полігону, наприклад, під час навчань чи випробувань систем ППО.

Якщо цю інформацію підтвердять офіційно, це означатиме, що ракету запустили з російського літака, й на територію Польщі вона потрапила через східний кордон, подолавши пів країни.

Як зазначає польське видання, у середині грудня минулого року росіяни здійснили масований обстріл території України. Для нападу вони використовували зокрема літаки, дислоковані в Білорусі.

Через появу багатоцільового тактичного бомбардувальника Су-34 поблизу повітряного простору НАТО, у повітря підняли бойові літаки НАТО. Під час цих заходів на радари польських служб потрапив об'єкт, який залетів до Польщі з Білорусі.

Польські служби відстежували об'єкт, але втратили його з поля зору під Бидгощем. Це сталося приблизно за два кілометри від місця, де наприкінці квітня випадкова людина виявила залишки ракети.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Бидгощ розташований дуже далеко від кордонів з Україною, Білоруссю чи Росією

RMF FM із посиланням на джерела стверджує, що пошуки проводили відразу після грудневого інциденту, але вони не мали успіху і їх припинили, зокрема через складні погодні умови.

Журналісти також встановили, що військові - всупереч своїм обов'язкам - не повідомили прокуратуру про те, що до повітряного простору Польщі потрапив невстановлений об'єкт.

У грудні жодного повідомлення у цій справі до слідства не надходило, а як з'ясували кореспонденти RMF FM, провадження у цій справі відкрили лише наприкінці квітня.

Це, на думку польського видання, свідчить про те, що польська армія проігнорувала інцидент або хотіла його зам'яти.

Загадкова ракета

Таємничий об'єкт 22 квітня знайшов в лісі за 15 кілометрів від міста Бидгощ місцевий мешканець. За два дні на місце прибула поліція, а ще за день туди ж прибули військові, місце оточили і проводили роботи в режимі секретності.

Перші коментарі з'явилися 27 квітня. Польське міноборони обтічно назвало знахідку "неідентифікований військовим об'єктом" і запевнило, що це не загрожує безпеці місцевих жителів. Генпрокуратура заявила, що триває розслідування.

Видання RMF FM з посиланням на свої джерела тоді повідомило, що йдеться про ракету класу повітря-земля, але найімовірніше це - польська ракета. Неподалік розташований військовий аеродром, де обслуговують літаки F-16, тож експерти припустили, що ракета могла прилетіти звідти.

Втім невдовзі стало зрозуміло, що все набагато складніше.

28 квітня польська влада офіційно визнала - ракета може бути російською. Навіть більше - вона могла потрапити в польські ліси майже пів року тому.

Ракета з Росії?

Заяву, яка збурила тоді польське суспільство, зробив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Він зазначив, що "є причини пов'язати цю знахідку" з інформацією, яку польські служби отримали в грудні минулого року.

"Під час цього інциденту F-35 та наші власні літаки підняли для відстеження траєкторії цього об'єкту, цієї ракети, яка перебувала над територією Республіки Польща", - заявив прем'єр.

Він зазначив, що інцидент мають розслідувати до дрібниць, але додав, що "Польща, безперечно, є безпечною, ні з ким нічого не сталося".

Згодом голова Оперативного командування збройних сил Польщі генерал-лейтенант Томаш Піотровський назвав точну дату інциденту, про який згадував Моравецький, - 16 грудня.

Саме в той день Росія завдала одного з найбільш масованих ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Загалом, за даними ЗСУ, Росія випустила 76 ракет, з яких 60 збила українська ППО. Від дефіциту електроенергії у деяких містах фактично стався блекаут.

Польське видання Gazeta Wyborcza стверджувало, що проаналізувало дрібні уламки, зібрані на місці знахідки, та показало їх експертам.

Автор фото, missilery.info Підпис до фото, Стратегічна крилата ракета Х-55, що створена для ядерної бойової частини

По-перше, корозія на них свідчила, що уламки пролежали на землі тривалий час.

По-друге, були підстави вважати, що може йтися про російську ракету Х-55. На це, як стверджувало видання, вказує специфічний запах авіаційного пального - і на самих уламках, і на місці падіння.

Експерт, з яким поговорило видання, заявив, що це: "Без сумніву запах авіаційного гасу".

Він також пояснив, що ракета застрягла в землі, а коли її розкопали, запах поширився довкола, тож, на його думку, немає нічого дивного, що запах досі відчувається навіть за більш ніж п'ять місяців після падіння.

"Грандіозний скандал"

Автор фото, Jarosław Wolski Підпис до фото, Наслідки падіння ракети в Польщі в листопаді 2022 року

Версія, що знахідка в лісі поблизу Бидгоща - російська ракета, та ще й така, що потенційно могла нести ядерний заряд, викликала до влади багато питань.

Тим паче це сталося за місяць після того, як 15 листопада минулого року ракета вбила двох людей в селищі Пшеводув на сході Польщі біля кордону з Україною.

Тоді звучало кілька версій, зокрема про те, що на територію Польщі залетіла російська ракета. Згодом польська сторона заявила, що йшлося про ракету української ППО, хоча офіційний Київ це відкинув.

Таємничість, з якою польська влада говорила про знахідку біля Бидгоща, здивувала видання Rzeczpospolita.

За його даними, військові експерти та блогери стверджували, що для того, щоб визначити, з яким саме військовим об'єктом ви маєте справу, фахівцям достатньо кількох годин.

Якщо це справді російська ракета, виникає питання - як їй вдалося непомітно пролетіти таку відстань. Місце знахідки розташоване приблизно за понад 500 км від кордону України, понад 400 км від кордону з Білоруссю і за 300 км - від Калінінградської області Росії.

"Уряду стало відомо, що російська ракета пролетіла дві третини Польщі. Ключові питання такі: чому ця ракета змогла пролетіти сотні кілометрів, чому її просто не збили? І чому її не відстежили аж до точки падіння?" - заявив тоді в інтерв'ю Gazeta Wyborcza ексміністр оборони Польщі Радослав Сікорський.

"Якщо російська ракета пролетіла 400 км над територією Польщі, а служби не були в змозі знайти її протягом п'яти місяців, то ми маємо справу з грандіозним скандалом, який ставить під питання безпеку Польщі", - обурювався оглядач Бартош Вєлінський.