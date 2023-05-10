У Британії народилася перша дитина з ДНК трьох людей. Для чого це роблять

Джеймс Галлахер

Кореспондент ВВС з питань здоров'я і науки

14 хвилин(и) тому

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У Великій Британії вперше народилася дитина з генетичним матеріалом від трьох людей, підтвердив британський регулятор з питань фертильності.

Більшість її ДНК походить від двох батьків, і близько 0,1% - від третьої жінки-донора.

Ця новаторська методика - спроба запобігти народженню дітей з фатальними мітохондріальними захворюваннями.

Відомо, що у світі народилося близько п'яти таких немовлят, але жодних подробиць про них не повідомляють.

Мітохондріальні захворювання невиліковні і можуть призвести до смерті протягом кількох днів або навіть годин після народження. Деякі сім'ї втратили через них кількох дітей, і цей метод розглядають як єдиний спосіб для них мати здорову дитину.

Мітохондрії - це крихітні відділи всередині майже кожної клітини тіла, які перетворюють їжу на корисну енергію.

Дефектні мітохондрії перестають живити організм і призводять до пошкодження мозку, виснаження м'язів, серцевої недостатності та сліпоти.

Вони передаються тільки від матері. Таким чином, мітохондріальне донорство є модифікованою формою ЕКЗ, під час якого використовують мітохондрії здорової донорської яйцеклітини.

Однак мітохондрії мають власну генетичну інформацію або ДНК, що означає, що технічно народжені таким чином діти успадковують ДНК не лише від своїх батьків, а також від донора. Це постійна зміна, яка буде передаватися з покоління в покоління.

Ця донорська ДНК важлива лише для створення ефективних мітохондрій і не впливає на інші риси, такі як зовнішній вигляд, і не є "третім батьком" дитини.

Цю технологію вперше розробили у Ньюкаслі, а в 2015 році у Великій Британії ухвалили закони, які дозволяли народжувати таких дітей.

Однак у Британії не поспішали з використанням технології на практиці. Перша дитина за допомогою цієї методики народилася у сім'ї з Йорданії у США в 2016 році.

Управління із запліднення та ембріології людини (HFEA) стверджує, що станом на 20 квітня 2023 року народилося близько п'яти таких немовлят. Воно не надає точних цифр, щоб запобігти ідентифікації сімей.

Такі подробиці з'явилися після запиту про надання публічної інформації газети Guardian.

"Новина про те, що у Великій Британії народилася невелика кількість дітей з донорськими мітохондріями, є черговим кроком у повільному та обережному процесі оцінки та вдосконалення мітохондріального донорства", - каже Сара Норкросс, директорка PProgress Educational Trust.

Лікарі з Ньюкасла не повідомляли подробиць, тому досі невідомо, чи було використання технології успішним.

"Буде цікаво дізнатися, наскільки добре спрацювала технологія мітохондріальної замісної терапії на практичному рівні, чи не хворіють діти на мітохондріальні захворювання та чи існує якийсь ризик виникнення у них проблем пізніше в житті", - каже професор Робін Ловелл-Бедж з Науково-дослідного інституту Френсіса Кріка.

Технічно існує ризик "реверсії", коли дефектні мітохондрії, які залишилися, можуть збільшитися в кількості та все одно призвести до захворювання.