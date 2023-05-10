Трампа визнали винним у сексуальних домаганнях до журналістки

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джин Керролл біля дверей суду 9 травня 2023 року

Суд присяжних Нью-Йорка визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у сексуальних домаганнях до журналістки Джин Керролл, але не у зґвалтуванні. Присяжні також визнали Трампа відповідальним за наклеп, оскільки він заявив, що її звинувачення є "розіграшем та брехнею".

Це - перший випадок, коли колишній президент США визнаний юридично відповідальним за насильницькі сексуальні дії.

Суд ухвалив, що Трамп має виплатити Керрол п'ять мільйонів доларів.

Не перший випадок?

Автор фото, Ajay Suresh Підпис до фото, Універмаг на 5-й Авеню, де, як стверджує Керрол, сталося зґвалтування. Адвокати Трампа сумніваються, як колишньому президенту вдалося скоїти злочин так, що не знайшлося жодного свідка

Вона докладно розповіла суду, що саме сталося у 1996 році, та яку травму вона пережила. "Я тут, тому що Дональд Трамп зґвалтував мене, а коли я про це розповіла, він збрехав і заявив, що цього не було", - зазначила вона під час першої етапу свідчень.

Вона розповіла суду, як зіткнулася з Трампом в універмазі, де вони обмінялися жартівливими репліками, проте безневинний флірт швидко переріс у насильство. За її словами, Трамп попросив її зайти з ним у примірочну, зачинив двері, притиснув її до стіни і зґвалтував.

"Навіть сьогодні, сидячи перед вами, я пам'ятаю, що тоді відчувала", - сказала вона суду.

Вона додала, що заперечення Трампом самого факту нападу підірвало її репутацію, коштувало їй роботи та романтичних стосунків. "Я тут, тому що я хочу нарешті отримати назад своє життя", - сказала вона.

У завершальному слові адвокат Роберта Каплан, яка захищала Керролл, зазначила, що Дональд Трамп має усталений modus operandi (метод дії). Вона кілька разів звертала увагу присяжних на подібні моменти в розповідях інших жінок, які звинувачували колишнього президента у сексуальних домаганнях: флірт у громадському місці, за яким слідував раптовий напад.

"Те, що трапилося з Джин Керрол, відповідає цьому шаблону", - сказала адвокат.

Відеозапис

Автор фото, Rob Kim Підпис до фото, Дональд Трамп і Біллі Буш у 2015 році. Записана розмова відбулася в автобусі дорогою на зйомку епізоду серіалу Access Holliwood

Оскільки Трамп особисто з'являтися у суді відмовився, Роберта Каплан продемонструвала присяжним відеозапис його свідчень.

Зокрема, вона показала запис його неформальної розмови з ведучим новинної розважальної ТБ-програми Access Hollywood.

Це відео вперше випливло під час президентської кампанії 2016 року. У ньому Трамп вихвалявся, як хапав жінок за інтимні місця, і що йому це завжди сходило з рук.

"Коли ти зірка, тобі все це дозволяється. Можна робити все, що завгодно, - казав Трамп. - Хапайте їх за… [нецензурно]. Все, що хочеш, те й роби".

Відповідаючи на запитання Каплан про ці заяви, колишній президент навіть не спробував якось виправдатися, сказавши, що "історично із зірками так було завжди".

А коли адвокат Керрол таки наполягла на тому, щоб він прокоментував свою заяву про те, що жінок можна хапати за… [нецензурно], Трамп відповів, що "якщо ви подивитеся на останні мільйон років, то так воно значною мірою й було. Не завжди, але в значній кількості випадків так і було. На жаль, чи на щастя".

"Не в моєму стилі"

Підпис до фото, Фото, яке показали Дональду Трампу під час його допиту адвокатом Джин Керрол. Жінка ліворуч - Джин Керролл, про яку Трамп сказав, що це його колишня дружина Марла. Жінка праворуч - Івана Трамп

У міру того, як запитання Каплан ставали все гострішими, Трамп втратив над собою контроль і врешті-решт накинувся на неї, сказавши: "якщо чесно, то ви мені теж не цікаві".

Одним з аргументів колишнього президента на свій захист було те, що Джин Керрол - зовсім не в його стилі. Показово, що так само він реагував на звинувачення у зґвалтуванні, які висували проти нього Джесіка Лідс та Наташа Стойноф, які також виступали свідками з боку звинувачення

Правдивість цієї заяви, однак, поставили під сумнів, коли виявилося, що Дональд Трамп переплутав Джин Керролл зі своєю колишньою дружиною, акторкою Марлою Мейплз.

Під час свідчень Каплан показала Трампу чорно-біле фото, на якому він розмовляє з чоловіком та двома жінками на якомусь заході. На запитання, хто це, він негайно відповів: "Це Марла".

Його власний адвокат був змушений виправити колишнього президента, пояснивши, що жінка на фото - це Джин Керрол.

"Мовчазне покоління"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Одна з подруг Керрол сказала, що та зателефонувала їй відразу після зґвалтування і розповіла, що сталося

Через відмову відповідача особисто бути на слуханнях, його захист у залі суду повністю взяв на себе адвокат Джо Такопіна. Він назвав звинувачення, висунуті Керрол "неймовірною художньою вигадкою".

Він стверджував, що Керролл не подала заяву про зґвалтування в поліцію, бо там провели б розслідування і знайшли б розбіжності в її розповіді.

Під час кількагодинного перехресного допиту Керрол Такопіна послідовно намагався поставити під сумнів усі деталі її розповіді.

Він неодноразово запитував її, чому вона не кричала, коли, за її словами, Трамп на неї напав.

"Я не з крикливих", - сказала вона Такопіні, додавши, що деякі жінки не заявляють про сексуальні домагання саме тому, що не хочуть відповідати на запитання, чому вони не кричали.

Якоїсь миті Джин Керролл зі сльозами на очах різко заявила Такопіні: "Кажу вам: він зґвалтував мене, кричала я чи ні". Вона розплакалася, за її словами, тому що "не вірила, що у 2023 році жінці все ще можуть ставити подібне запитання".

Колишня колумністка журналу Elle пояснила, що вона належить до "мовчазного покоління", заявивши, що жінок її віку вчили мовчати.

Епізод із серіалу

Автор фото, loridstone Підпис до фото, Адвокат Трампа звинуватив Керролл у тому, що вона взяла сюжет епізоду серіалу "Закон і порядок: спеціальний корпус" за основу свого позову

Адвокат Такопіна також запитав Керрол, чому ні вона, ні її друзі не можуть згадати конкретну дату, коли стався цей напад. Це, за його словами, позбавило клієнта можливості надати алібі.

Він висловив свої сумніви щодо того, де саме сталося зґвалтування. За його словами, заява Керрол, що це сталося у відомому та багатолюдному універмазі, але так, що не знайшлося жодного свідка, видається неймовірною.

Такопіна стверджував, що ця історія була запозичена з одного епізоду популярного серіалу "Закон і порядок: спеціальний корпус". Його зняли у 2012 році, і в ньому якраз і розповідається про розслідування зґвалтування у відділі спідньої білизни універмагу Bergdorf Goodman.

Керрол визнала, що напад на неї стався у тому ж місці, і що цей епізод показали до того, як вона звинуватила Трампа у 2019 році, але стверджувала, що це - просто збіг. На що Такопіна відповів риторичним запитанням: "Яка ймовірність такого збігу?"

"Надто потворна, щоб жити далі"

Автор фото, John Lamparski Підпис до фото, У Дональда Трампа вистачає і супротивників, і прихильників. Останні накидаються на кожного, хто так чи інакше виступає проти нього. Прихильники Трампа на святкуванні Дня Святого Патрика у Нью-Йорку, біля Башти Трампа

Керрол, відповідаючи на запитання своїх адвокатів, описала, з якою хвилею ненависті їй довелося зіткнутися після того, як вона публічно звинуватила Трампа у зґвалтуванні, а він у відповідь опублікував у соцмережах заяву, в якій назвав її позов проти нього шахрайством.