"У мене щойно народилася дитина". 79-річний Роберт де Ніро став батьком усьоме
Зірка Голлівуду Роберт Де Ніро став батьком усьоме. Про народження малюка 79-річний актор обмовився в інтерв'ю ET Canada.
Під час розмови він виправив журналістку, яка сказала, що в нього шестеро дітей: "Взагалі-то, семеро. У мене щойно народилася дитина".
Представник актора підтвердив цю інформацію. При цьому особу матері дитини не розкривають. Відомо, що де Ніро розлучився зі своєю другою дружиною у 2018 році через 20 років шлюбу.
В інтерв'ю дворазовий володар "Оскара" також розповів, що намагається бути для своїх дітей дбайливим батьком, але іноді йому все ж таки доводиться виявляти суворість.
"Я не люблю встановлювати правила і контролювати їх, але іноді це просто необхідно, - пояснив де Ніро. - Гадаю, будь-який батько скаже те саме".
Актор також зізнався, що не вважає себе ідеальним батьком, і додав, що "завжди хочеться дати дітям найкраще, але не завжди виходить".
"Ви знаєте, мої діти іноді не погоджуються зі мною. Моя дочка - їй 11 років - вона іноді мене засмучує, і я з нею сперечаюся. Але я обожнюю її".
Роберт де Ніро був двічі одружений.
У нього двоє дітей - Дрена (51 рік) і Рафаель (46 років) - від його першої дружини Дайан Ебботт (Дрену він удочерив), і двоє дітей - Еліот (25 років) та Хелен (11 років) - від колишньої дружини Грейс Гайтауер. Він також є батьком синів-близнюків Аарона і Джуліана (27 років) від колишньої подруги Тукі Сміт.
ЗМІ писали, що актора пов'язують романтичні стосунки з Тіффані Чен, яка, за даними американського видання People, є інструктором з бойових мистецтв. Однак ні де Ніро, ні Чен цю інформацію не підтверджували.
Роберт де Ніро - американський актор, режисер і продюсер. Відомий за фільмами "Одного разу в Америці" (Once Upon a Time in America, 1983), "Хрещений батько - 2" (The Godfather: Part II, 1972), "Славні хлопці" (Goodfellas, 1990). Дворазовий володар премії "Оскар", триразовий лауреат "Золотого Глобуса".