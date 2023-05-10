"У мене щойно народилася дитина". 79-річний Роберт де Ніро став батьком усьоме

1 година тому

Автор фото, Reuters

Зірка Голлівуду Роберт Де Ніро став батьком усьоме. Про народження малюка 79-річний актор обмовився в інтерв'ю ET Canada.

Під час розмови він виправив журналістку, яка сказала, що в нього шестеро дітей: "Взагалі-то, семеро. У мене щойно народилася дитина".

Представник актора підтвердив цю інформацію. При цьому особу матері дитини не розкривають. Відомо, що де Ніро розлучився зі своєю другою дружиною у 2018 році через 20 років шлюбу.

В інтерв'ю дворазовий володар "Оскара" також розповів, що намагається бути для своїх дітей дбайливим батьком, але іноді йому все ж таки доводиться виявляти суворість.

"Я не люблю встановлювати правила і контролювати їх, але іноді це просто необхідно, - пояснив де Ніро. - Гадаю, будь-який батько скаже те саме".

Актор також зізнався, що не вважає себе ідеальним батьком, і додав, що "завжди хочеться дати дітям найкраще, але не завжди виходить".

"Ви знаєте, мої діти іноді не погоджуються зі мною. Моя дочка - їй 11 років - вона іноді мене засмучує, і я з нею сперечаюся. Але я обожнюю її".

Роберт де Ніро був двічі одружений.

У нього двоє дітей - Дрена (51 рік) і Рафаель (46 років) - від його першої дружини Дайан Ебботт (Дрену він удочерив), і двоє дітей - Еліот (25 років) та Хелен (11 років) - від колишньої дружини Грейс Гайтауер. Він також є батьком синів-близнюків Аарона і Джуліана (27 років) від колишньої подруги Тукі Сміт.

ЗМІ писали, що актора пов'язують романтичні стосунки з Тіффані Чен, яка, за даними американського видання People, є інструктором з бойових мистецтв. Однак ні де Ніро, ні Чен цю інформацію не підтверджували.