Тбілісі йде до Москви? Що означає скасування Путіним віз для громадян Грузії та дозвіл на авіарейси

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Аеропорт Тбілісі

Росія з 15 травня скасовує візовий режим для громадян Грузії - за винятком тих, хто їде працювати. Указ підписав президент Володимир Путін. Іншим указом він скасував заборону на польоти до Грузії.

Таке потепління відбулось на фоні того, що сотні тисяч росіян втекли до Грузії від мобілізації, а нинішня влада країни намагається підтримувати теплі стосунки з Путіним та його режимом на фоні вторгнення до України.

Грузинська президентка, яка зараз фактично перебуває ледь не в опозиції та немає значних повноважень, назвала рішення Путіна провокацією, а скасування візового режиму - неприйнятним в умовах війни, що триває в Україні.

Водночас уряд Грузії підтримав таке рішення Росії. Про це заявили глава МЗС Ілля Дарчіашвілі та спікер парламенту, член керівної партії "Грузинська мрія" Шалва Папуашвілі.

Пояснюємо, що сталось та які наслідки це матиме.

Безвізовий режим

Візовий режим між Грузією та Росією запровадили ще у 2000 році за рішенням російського уряду, тоді ж Грузія також запровадила візовий режим для громадян Росії. Після війни 2008 року Грузія заявила про розрив дипломатичних відносин із Росією.

Однак у 2012 році Грузія в односторонньому порядку скасувала візовий режим для росіян.

У тексті указу Путіна немає відповіді на питання, чому Кремль вирішив скасувати візи для громадян Грузії.

Грузинський уряд протягом року був мішенню для критики як усередині країни, так і за її межами у зв'язку з його позицією щодо Росії, яка розпочала у лютому минулого року війну проти України.

Грузія не приєдналася до санкцій проти Москви, заявляючи про небезпеку відкриття другого фронту. Багатьом громадянам Росії, які вирішили залишити свою країну через вторгнення в Україну, грузинські прикордонники відмовляли у в'їзді.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Грузини на початку весни виходили на проєвропейські протести

Тепер Путін, який продовжує війну проти України, своїм указом ухвалив, що "з 15 травня 2023 року громадяни Грузії здійснюють в'їзд до РФ і виїзд з РФ без оформлення віз на підставі чинних документів, що засвідчують особу". Виняток - "громадяни, які в'їжджають з метою здійснення трудової діяльності або терміном понад 90 днів, зокрема з метою отримання освіти".

Польоти до Грузії

Крім того, Росія вирішила відновити пряме авіасполучення з Грузією.

21 червня 2019 року Путін підписав указ про заборону пасажирського авіасполучення з Грузією. Новим указом він скасував це рішення.

Заборону ввели після протестів у Тбілісі, спровокованих візитом депутата Держдуми Сергія Гаврилова, який прибув до столиці Грузії як голова Міжпарламентської асамблеї православ'я. Засідання асамблеї проходило у парламенті Грузії, Гаврилов зайняв крісло спікера, що спричинило хвилю протестів.

Після зняття заборони на польоти російське МЗС скасувало рекомендацію утримуватися від поїздок до Грузії. А мінтранс Росії заявив, що російські авіакомпанії "щотижня здійснюватимуть сім прямих рейсів із Москви до Тбілісі та назад" на літаках вітчизняного виробництва, зараз "перевізники ведуть підготовку до відновлення польотів".

До припинення авіасполучення до Грузії літали російські "Аэрофлот", "Победа", S7, Utair, "Уральські авіалінії" та Red Wings, а також грузинські Georgian Airways та MyWay Airlines. Зараз росіяни літають у Тбілісі через Єреван.

Влада Грузії вже заявила, що прийматимуть рейси тих авіакомпаній, на які не накладені міжнародні санкції. Під ці санкції потрапляє "Аерофлот" та низка інших авіакомпаній.

Реакція Грузії

Уряд Грузії підтримав рішення Путіна про скасування віз та відновлення авіасполучення. Про це заявили глава МЗС Ілля Дарчіашвілі та спікер парламенту, член керівної партії "Грузинська мрія" Шалва Папуашвілі.

Водночас президентка Саломе Зурабішвілі, яка має обмежені повноваження та чия позиція не означає позицію офіційного Тбілісі, рішення Путіна засудила.

"Чергова російська провокація! - написала вона у твіттері. - Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприйнятні, поки Росія продовжує агресію в Україні та окупує нашу територію".

Зурабішвілі закликала скликати Радбез Грузії для обговорення візового режиму для росіян. Необхідно запровадити тримісячні візи для тих громадян Росії, які приїжджають та залишаються в країні, вважає вона.

Автор фото, AFP

Як Москва змінила ставлення до Тбілісі

Російська влада прихильно відгукувалась про позицію, яку демонстрували керівна партія Грузії та уряд у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

"Ми бачимо, наскільки Грузія, як і практично всі інші країни, зазнає тиску з боку Заходу, який вимагає - відкрито, публічно - приєднатися до санкцій проти Російської Федерації, - говорив у січні голова МЗС Росії Сергій Лавров. - Те, що невелика країна та її уряд мають мужність сказати, що керуватимуться своїми інтересами, інтересами своєї економіки, викликає повагу".

Тоді ж Лавров заявив, що Росія сподівається на швидке відновлення авіасполучення з Грузією.

Наприкінці березня голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін називав реакцію Грузії на санкції проти Росії "зваженою", обіцяючи, що "цей факт не залишиться непоміченим" (Карасін - колишній заступник міністра закордонних справ).

Про можливе скасування візового режиму ще в грудні минулого року говорив заступник голови МЗС Росії Михайло Галузін.

А на початку травня уряд Грузії хвалила пропагандистка Маргарита Симоньян. "Винятково розумно поводиться в цій ситуації Грузія. На диво", - писала вона у твіттері.

Аналіз ситуації кореспондентки ВВС в Тбілісі Ніни Ахметелі:

"Вкотре стало очевидно, що в Грузії уряд, для якого союзник - Росія і Путін. Це рішення можна вважати оцінкою того, що робила і робить [керівна партія] "Грузинська мрія" протягом 11 років, а особливо останнім часом, щоб завдати шкоди європейському курсу та процесу набуття статусу кандидата в ЄС", - сказала в ефірі телекомпанії "Руставі-2" депутатка парламенту Ана Цитлідзе з опозиційної фракції "Єдиний національний рух".

Депутат Гурам Мачарашвілі із "Сили народу", яка входить до парламентської більшості, заявив, що завдяки цьому односторонньому рішенню громадяни Грузії зможуть користуватися безвізовим режимом - і він у цьому нічого поганого не бачить.

"Сила народу" була ініціатором законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" (його називали "законопроєктом про іноагентів"), який на початку березня після ухвалення в першому читанні керівна партія змушена була відкликати через протести, що спалахнули в Грузії.

Суперечливу реакцію укази Путіна викликали й у соцмережах. Деякі вітають його рішення, вважаючи, що це багато в чому полегшить пересування громадянам Грузії, зокрема й грузинським емігрантам, що живуть у Росії. Але багато хто вважає показником проросійської зовнішньої політики грузинської влади.

"Дуже хороша новина для громадян Грузії. У них був безвізовий режим, а у нас ні", - пише у фейсбуці громадянка Грузії Ніно Ростомашвілі. "Скоро цей уряд затягне країну до Росії", - незадоволена користувачка під ніком Анна Аннушки.

"Як читається політичною мовою рішення Росії? - пише політичний аналітик Гія Хухашвілі. - Росія визнала, що засади для реінтеграції Грузії в імперію достатньо підготовлені, й ухвалила відповідне стратегічне рішення".