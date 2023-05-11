"Точкова ліквідація". Як Ізраїль ударом по сектору Газа вбив головного ракетника "Ісламського джихаду"

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На світанку ізраїльська авіація завдала точкового удару по квартирі одного з командувачів "Ісламського джихаду" Абу Мохаммеда

Внаслідок ізраїльського авіаудару по сектору Газа на світанку четверга у своїй квартирі був убитий головнокомандувач ракетного підрозділу палестинського угруповання "Ісламський джихад" Алі Гассан Галі, відомий також як Абу Мохаммед.

Ще двоє бойовиків загинули на півдні сектора у місті Хан-Юніс.

Через деякий час Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з боку сектору Газа. Сигнал повітряної тривоги пролунав у всіх містах південних районів країни.

Загострення у регіоні розпочалося у вівторок цього тижня. За цей період Ізраїль випустив понад 500 ракет. Ізраїльська авіація, своєю чергою, атакує позиції "Ісламського джихаду".

Загалом із вівторка в секторі Газа загинули 25 людей, зокрема шість командирів угруповання різного рівня, поранено 76 людей.

Також серед загиблих - щонайменше 10 цивільних. ООН назвала це неприйнятним.

Ізраїльське командування заявляє, що четверо мирних палестинців, зокрема троє дітей, загинули від палестинської ракети, яка, ймовірно, через помилку в розрахунках не досягла мети, впавши на території сектора.

Палестинська влада цю інформацію не підтверджує, а угруповання "Ісламський джихад" назвало її брехнею з метою ухилитися від відповідальності за загибель людей.

Жертв з ізраїльського боку за останні три дні немає.

За даними медиків, 15 людей отримали легкі поранення дорогою до бомбосховища. Ще 17 звернулися із симптомами тривожності та психологічної травми.

У секторі Газа третій день поспіль закриті школи та бізнеси, і навряд чи ситуація зміниться найближчими днями, попереджає палестинська влада.

Ізраїль тимчасово закрив усі комерційні та пішохідні КПП на кордоні з сектором.

Міжнародні організації побоюються, що призупинення постачання товарів гуманітарного призначення та палива насамперед позначиться на пацієнтах лікарень у секторі Газа.

У четвер голова міноборони Ізраїлю Йоав Галант під час оперативної наради доручив військовим готуватися до затяжного загострення.

"Я високо оцінив дії Армії оборони Ізраїлю та Служби національної безпеки за прицільну операцію, проведену цієї ночі проти ракетного потенціалу "Ісламського джихаду". Я дав оборонним структурам вказівку[...] підтримувати готовність до можливого нарощування інтенсивності вогню", - сказав Галант пресі після наради.

Головний ракетник бойовиків

Абу Мохаммед загинув у своїй квартирі у шестиповерховому будинку, у який влучив ізраїльський снаряд.

Він належав до верхівки керівництва "Ісламського джихаду".

Разом із ним загинули його брат та племінник. Ще семеро мешканців цього будинку зазнали поранень, повідомляють у міністерстві охорони здоров'я сектору Газа.

Автор фото, Anadolu Agency

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що метою досвітнього удару в четвер був саме Абу Мохаммед і "ще двоє ісламістів".

Очевидно, маються на увазі саме родичі Абу Мохаммеда, які були разом з ним у квартирі.

Ізраїльське командування вважає його однією з ключових фігур серед палестинських ісламістів та відповідальним за нещодавні ракетні обстріли Ізраїлю.

"Ісламський джихад" - друге за величиною палестинське радикальне угруповання після ХАМАС.

Раніше воно переважно діяло на Західному березі річки Йордан, але останніми роками його присутність у секторі Газа помітно зросла.

Взаємні погрози

Автор фото, Reuters Підпис до фото, З вівторка по Ізраїлю із сектору Газа випустили понад 500 ракет, південь країни також зазнає мінометних обстрілів

У середу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльська операція проти "Ісламського джихаду" далека від завершення.

"Ми завдали "Ісламському джихаду" найбільшого удару, який вони коли-небудь отримували", - сказав він.

"Ісламський джихад" пригрозив Ізраїлю майбутніми чорними днями, якщо він не припинить свою агресію.

В офісі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша заявили, що з глибоким занепокоєнням стежать за подіями в Газі та засуджують загибель цивільних осіб.

Єгипет взяв на себе роль посередника в конфлікті, що загострився, і має намір домагатися від сторін припинення вогню.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен сказав напередодні, що вивчає план Каїра.

Палестинці зі свого боку заявляють, що Ізраїль має повністю відмовитись від політики "точкових ліквідацій".