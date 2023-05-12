Як офіс президента і Євробачення сперечаються через виступ Зеленського

1 година тому

Організатори "Євробачення" заявили, що відмовили президентові України Володимиру Зеленському у можливості виступити зі зверненням у фіналі музичного конкурсу у суботу. Водночас в офісі Зеленського заявили, що такого запиту не робили.

Європейська мовна спілка (EBU) мотивувала відмову тим, що конкурс має залишатися поза політикою.

У своєму відеовиступі президент України збирався закликати 160-мільйонну аудиторію конкурсу продовжувати підтримувати країну у боротьбі з російським вторгненням, пише британська преса.

"Прохання пана Зеленського звернутися до глядачів на конкурсі "Євробачення", хоч і було зроблено з добрими намірами, керівництво Європейської мовної спілки, на жаль, не може задовольнити, оскільки це суперечить правилам заходу", - заявили організатори конкурсу.

При цьому речник президента України Сергій Нікіфоров заперечив інформацію, що команда президента просила про виступ на "Євробаченні".

"Інформація The Times не відповідає дійсності. Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу", - повідомив Нікіфоров.

ВВС Україна звернулась до Нікіфорова з проханням прояснити ситуацію і це непорозуміння.

Автор фото, AFP

"Тут питання до організаторів, хто у них контактна особа і хто міг звертатись, повторю, що українська сторона і офіс президента офіційно точно не зверталась з таким проханням", - наполягає Нікіфоров.

Він каже, що організатори "Євробачення" мали б назвати ім'я того, хто до них, за їхньою версією, звертався, і показати письмове звернення, якщо таке було.

Натомість один зі співрозмовників ВВС в офісі президента не виключив, що хтось із української делегації на конкурсі міг проговорювати можливість звернення президента, а організатори це сприйняли як офіційний запит.

Конкурс "без політики"

Тим часом у EBU нагадали, що Україна, її музика, культура та творчість, як і було заздалегідь узгоджено, і так широко представлені на всіх трьох запланованих концертах.

"Не менше 11 українських виконавців, включно з переможцями торішнього конкурсу Kalush Orchestra, візьмуть участь або у півфіналах, або у гранд-фіналі конкурсу. Художнє оформлення заходу створили у співпраці з українським дизайн-бюро, а музика, що супроводжує шоу, також написана спільно з українськими музикантами. Крім того, 37 пам'яток з усієї України будуть включені до "листівок" - коротких фільмів, які представляють кожного учасника конкурсу перед його виходом на сцену", - йдеться у заяві Європейської мовної спілки.

При цьому, за словами організаторів, пісенний конкурс "Євробачення" підпорядковується суворим правилам та принципам, які були встановлені з моменту його створення. Один із наріжних каменів - аполітичний характер заходу, заявили вони.

Водночас останнім часом цього принципу дотримуються не завжди.

Наприклад, 2016 року українська співачка Джамала перемогла з піснею "1944", присвяченою депортації кримських татар.

А цього року хорватський гурт Let 3 привіз на "Євробачення" пісню про "маленького злого психопата", яку супроводжує шоу з бутафорськими ракетами.

Глядачі та журналісти сприйняли номер як натяк на російського президента Володимира Путіна. Самі учасники групи прокоментували це BBC News Україна.

Автор фото, Anthony Devlin Підпис до фото, Учасники гурту одягнулися у кольори хорватського та українського прапорів

У березні цього року американський журнал про шоубізнес Variety повідомляв, що організатори церемонії вручення премії "Оскар" також відмовилися показати звернення Зеленського.

Перехід ходу

На конкурсі "Євробачення" минулого року перемогла Україна, і за правилами цього року мала приймати його у себе. Але через війну право проведення "Євробачення-2023" перейшло до Британії, яка посіла минулого року друге місце.

Конкурс проходить у Ліверпулі, вже відбулися два півфінали, фінал пройде 13 травня.

За словами Володимира Зеленського, він хотів би, щоб конкурс проходив у країні, розташованій ближче до України, куди українцям було би простіше приїхати.

Але він висловив глибоку повагу до Британії та назвав її "дивовижною країною".