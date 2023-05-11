Трамп відмовився назвати Путіна злочинцем і не побажав Україні перемоги

1 година тому

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Колишній президент США Дональд Трамп в ефірі телеканалу CNN відмовився назвати Володимира Путіна воєнним злочинцем та не відповів на запитання, кого хоче бачити переможцем у війні Росії проти України.

Політик тричі уникав запитання про те, хто, на його думку, має перемогти у війні.

"Я не думаю про це з погляду перемоги й поразки. Я думаю про те, як це врегулювати", - відповів Трамп спочатку.

Коли журналістка вдруге запитала, чи бажає він Україні перемоги, Трамп не дав прямої відповіді, але сказав, що хоче, щоб "усі перестали вмирати".

Після того, як журналістка втретє озвучила своє запитання, Трамп зазначив лише, що Європа має вкладатися в підтримку України не менше, ніж Штати: "Я хочу, щоб Європа вкладала більше грошей, тому що у них 20 млрд, у нас 170. Має бути порівну".

Колишній очільник Білого дому також не став говорити, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем, додавши, що це питання "варто обговорити пізніше".

"Якщо ви скажете, що він воєнний злочинець, буде складніше укласти угоду про припинення війни", - сказав він.

Водночас Трамп вважає Путіна "розумним й хитрим хлопцем", який "припустився величезної помилки", вторгнувшись в Україну, і підкреслив, що якби він керував Білим домом, війни б не було.

"Його [Путіна] помилкою було те, що він вдерся туди. Він би ніколи не зробив цього, якби я був президентом", - додав він.

Трамп вкотре повторив тезу, що у разі його переобрання, він зміг би зупинити війну за добу.

"Я зустрінуся з Путіним, я зустрінуся з Зеленським. Обидва мають слабкі сторони, і обидва мають сильні сторони. Тож протягом 24 годин це буде влагоджено. Це завершиться".

Інші заяви

Колишній президент США неодноразово робив провокативні заяви щодо війни. Після початку російського вторгнення у лютому 2022 року Трамп сказав, що Путін "хоче відхопити шматок України".

За його словами, той не зупиниться, поки не отримає її повністю.

Трамп також хвалився, що під час його президенства Росія "нічого не захоплювала".

Водночас у березні в радіоефірі Fox News Трамп заявив, що на місці Байдена віддав би шматок України Росії, тільки щоб припинити війну: "Я міг би домовитись. У гіршому випадку я міг би домовитися про те, щоб дати їм щось захопити, є певні райони, які, чесно кажучи, є російськомовними, але це була б угода".

Однак цю фразу з ефіру в прайм-тайм вирізали.