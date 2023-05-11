Американець вистрілив у потилицю дитині, що гралася біля його будинку

Надін Юсиф

BBC News

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Police handout Підпис до фото, 58-річний Девід Дойл каже, що почав стріляти, бо"помітив підозрілі тіні біля свого будинку"

Американець вистрілив у дітей, що гралися на території біля його будинку, повідомляє поліція.

Постраждала 14-тирічна дівчинка, яка отримала вогнепальне поранення в потилицю. Її доправили до лікарні з травмами, що не загрожують життю.

Це остання резонансна стрілянина за останній місяць у США.

За даними влади, стрілянина сталася вранці в неділю у невеликому населеному пункті на південному заході Луїзіани.

58-річного Девіда Дойла затримали за звинуваченням у тому, що він завдав людині травм за обтяжувальних обставин, а також у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, повідомили в офісі шерифа округу Калькасьє.

Влада стверджує, що підлітки гралися в хованки і сховалися на ділянці Дойла.

Сам Дойл розповів детективам, що "помітив тіні біля свого будинку" і пішов до будинку за вогнепальною зброєю. Коли він повернувся, то побачив людей, що тікають з його території, і почав стріляти по них. Це виявилася група підлітків.

Інші випадки

Це не перший інцидент зі стріляниною за останній місяць за участю молодих американців, які, як повідомляють, помилково підійшли не до тієї людини чи переплутали адресу.

Поліція Північної Кароліни розшукує чоловіка, якого звинувачують у тому, що він стріляв у 6-річну дівчинку та її батька після того, як їхній баскетбольний м'яч закотився до нього у двір.

У штаті Нью-Йорк чоловік застрелив 20-річну Кейлін Гілліс, яка помилково заїхала на під'їзну доріжку біля його будинку.

В Міссурі 16-річний Ральф Ярл помилився і подзвонив не в ті двері, після чого господар будинку вистрелив хлопчику в голову і руку.

Ще одна трагедія сталася в містечку Дадевіль в американському штаті Алабама, де четверо людей загинули внаслідок стрілянини на дні народження. Підлітки відзначали 16-річчя однієї зі школярок.