Прем'єрка Фінляндії Санна Марін розлучається після майже 20 років стосунків

1 година тому

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Прем'єрка Фінляндії Санна Марін і її чоловік Маркус Райкконен розлучаються після майже двадцяти років стосунків.

"Ми вдячні долі за 19 років спільного життя та за нашу улюблену дочку", - написала Марін в інстаграмі.

37-річна Марін також зазначила, що вони з колишнім чоловіком залишаться друзями і продовжать спільно виховувати дочку.

Подружжя в офіційному шлюбі з 2020 року. Їхній дочці - п'ять років.

Райконен - колишній футболіст і бізнесмен. Вони одружилися в резиденції прем'єр-міністра Фінляндії, віллі Кесяранта. На весіллі були 40 гостей, переважно друзі та родичі.

У дописі про розлучення Марін додала, що вони "продовжать проводити час разом - і як сім'я, і один з одним".

Санна Марін незабаром залишить свою посаду: у квітні її правоцентристська партія програла на загальних виборах, хоч і з мінімальним відривом.

Чотири роки тому 37-річна Санна Марін стала наймолодшим прем'єр-міністром у світі. На нещодавніх виборах вона програла партії Національна коаліція, яку очолює Петтері Орпо і правій популістській партії "Справжні фіни" під керівництвом Ріїккі Пурра.

Автор фото, president.gov.ua Підпис до фото, Санна Марін з Володимиром Зеленським. Після відставки уряду Марін політичний курс країни не зміниться. Вступ до НАТО підтримали всі основні політичні сили Фінляндії

Правляча партія Фінляндії змінюється після кожних виборів. При цьому загальний курс країни залишається практично незмінним, оскільки жодна партія не отримує абсолютної більшості голосів і змушена шукати партнерів по коаліції.

Партія Марін збільшила кількість місць у парламенті, але її партнери по коаліції місця втратили.

Хоча уряд Марін офіційно пішов у відставку, вона продовжить роботу, доки Національна коаліція Петтері Орпо не завершить переговори щодо створення нового уряду. Він заявив, що сподівається завершити їх до червня.

Попри програні вибори, особистий рейтинг Санни Марін, як і раніше, високий. Багато хто вважає успіхом те, що вона привела Фінляндію до НАТО і провела країну через пандемію Covid-19.

При цьому останнім часом її рейтинг дещо знизився після того, як в соцмережах розійшлося відео з вечірки, на якій вона співала, випивала і танцювала.

На звинувачення, що такою поведінкою вона підриває "репутацію і безпеку Фінляндії", Марін заявила, що це відео зняли в приватному приміщенні, де вона проводила вечір з друзями.

Їй навіть довелося здати аналіз на наркотики, який виявився негативним. За кілька місяців парламент країни зняв з неї обвинувачення у неправомірних діях.