Розбив літак заради переглядів: пілот-блогер може отримати 20 років за умисну аварію

Хлоя Кім

BBC News

1 година тому

Автор фото, Trevor Jacob

Американський ютубер, який умисно розбив літак заради переглядів, визнав себе винним у перешкоджанні розслідуванню, повідомляють прокурори США.

29-річний Тревор Джейкоб у грудні 2021 року розмістив на YouTube відео під назвою "Я розбив свій літак". На сьогодні воно зібрало понад 2,9 мільйона переглядів.

В угоді про визнання провини він сказав, що зняв відео в рамках угоди про спонсорство продукту.

Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Пілот і парашутист погодився визнати себе винним за одним пунктом обвинувачення - у знищенні та приховуванні доказів з наміром перешкодити федеральному розслідуванню, йдеться у заяві Міністерства юстиції США.

У листопаді 2021 року Джейкоб вилетів з аеропорту Санта-Барбари, штат Каліфорнія, в одиночний рейс з камерами, встановленими на його літаку. Крім камер, Джейкоб взяв з собою парашут і палицю для селфі.

Він "не планував долетіти до місця призначення, а натомість збирався катапультуватися зі свого літака під час польоту і зняти на відео, як він спускається з парашутом на землю, а також свій літак, коли він знижувався і розбився", - заявила прокуратура США центрального округу Каліфорнії.

Автор фото, Trevor Jacob Підпис до фото, Тревор Джейкоб вистрибує з літака перед його падінням, кадр з відео на його YouTube-каналі

Літак впав у національному заповіднику "Лос-Падрес" за 35 хвилин після злету.

Деякі глядачі YouTube скептично сприйняли катастрофу, зазначивши, що Джейкоб вже був з парашутом і не намагався безпечно посадити літак.

Сам Джейкоб пізніше стверджував, що не знав, де впав літак. При цьому він повернувся на місце аварії та прибрав уламки, які пізніше знищив, йдеться у заяві прокуратури.

Очікується, що Джейкоб постане перед судом у найближчі тижні.