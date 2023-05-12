Чоловік двічі "ходив" до гінеколога. Як Helsi потрапив у скандал із фейковими візитами до лікарів

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Helsi Підпис до фото, Медпортал Helsi обслуговує понад 25 мільйонів українських користувачів

Український медпортал Helsi, який обслуговує понад 25 мільйонів користувачів, потрапив у масштабний скандал: люди виявили в своїх профілях обстеження і записи на візити до лікарів, яких вони ніколи не відвідували.

Це може означати, що держава могла оплачувати лікарям візити, яких ніколи не було.

"Хтось прийшов у мій Helsi кабінет, записався і пройшов відеоконсультацію у мого сімейного лікаря", - написала у фейсбуці Наталка Макогон, колись комунікаційниця київського метро, яка зараз працює у реабілітаційному центрі Superhumans.

"Попросила в чоловіка перевірити свій. Виявилось, у нього крутіше - хтось проходить обстеження, бо стоять записи на флюорографію, аналіз крові, до травматолога і уролога", - додала жінка.

У Наталки понад 6 тисяч підписників. За день під її постом зібралося під дві сотні коментарів, у яких люди повідомили, що теж зіштовхнулися з фейковими записами.

"У мого знайомого в кабінеті Helsi вже другий запис до гінеколога. Перший "прийом" був у березні", - йдеться в одному з коментарів.

Люди також згадували про випадки, коли в медичну систему вносили додаткову вакцинацію, якої не було.

Що на масові скарги кажуть в Helsi, МОЗ, і як виправлятимуть помилки в медичних профілях?

Дані пацієнтів в безпеці

Керівник Helsi Євген Донець знає про проблему і заперечує версію про те, що медпортал з даними мільйонів українців могли зламати.

"Говорити про небезпеку даних - не правильно. Пацієнт бачить дані, які вніс лікар про нього, навіть якщо дані некоректні", - пояснює він.

Автор фото, Helsi Підпис до фото, Євген Донець каже, що знає про проблему

У випадку з Макогон виявилося, що візит у системі зареєстрував не сімейний лікар, а лікар вторинної ланки. "Крім власне консультації, мені ще призначили обстеження гінеколога і рентген", - написала вона пізніше в оновленні до свого поста.

"Ми перебуваємо на етапі, коли великі системні рішення як електронна система охорони здоров'я постійно розвиваються. Тому й можуть виникати помилки із внесенням інформації - це перехідний етап цифровізації", - вважає Донець.

У Helsi стверджують, що після перевірки з технічною підтримкою чи сімейним лікарем виявилося, що більшість некоректних записів - це прийоми, під час яких була внесена вакцинація.

Так було у випадку з Ольгою - пацієнткою, з якою поспілкувалася ВВС Україна.

"У мене колись теж висів візит до невідомого лікаря, і я з'ясувала, що це "консультація" терапевта перед щепленням на ковід. "Консультацією" виявилося те, що я підписала згоду на щеплення", - каже Ольга.

Але велика кількість історій у соцмережах та різноманітність консультацій може свідчити про те, що справа не тільки в щепленнях.

Лікарі та Helsi

Портал Helsi, з серпня 2022 року власником і оператором якого є компанія "Київстар", обслуговує левову частку української медицини та працює насамперед із державними лікарнями.

Лікарні сплачують підписку від $10 за одного активного лікаря-користувача - це основне джерело доходу для Helsi, йдеться в дослідженні Forbes.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Додаток Helsi

У 2018 році в Україні стартувала медреформа, головний принцип якої - "гроші йдуть за пацієнтом". Тобто українці самостійно обирають лікаря і місце, де лікуватися, і чим більше в лікарні пацієнтів та процедур - тим більше державного фінансування вона отримує.

Оплачує медичне обслуговування Національна служба здоров'я (НСЗУ) за спеціальною програмою медичних гарантій. Її бюджет на 2023-й рік - понад 142 млрд грн, пише Forbes.

Один лікар анонімно розповів журналістам LIGA.Life, що існують випадки, коли лікарі справді можуть створювати фейкові записи для підняття статистики лікарні та більшої оплати.

"Це може бути викликано тим, що НСЗУ щомісяця змінює правила, зменшує оплату, урізає та бракує записи за найменших помилок", - пояснив виданню співрозмовник.

Якщо це справді так, то держава могла даремно витрачати гроші на візити, яких не було.

Міністерство працює над проблемою

8 травня на зустрічі з журналістами міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що міністерство знає про цю проблему.

"Ми виявляємо пацієнтів, які приходили 4000 і більше (разів) на прийом. Починаємо на них реагувати дуже сильно і серйозно. Зараз вийшла остання постанова, яка розблокує проведення моніторингу для Національної служби здоров'я України", - сказав Ляшко.

За його словами, заявки будуть з'являтися в автоматичній базі. Система показуватиме, що одна й та сама людина приходить щодня на реабілітацію чи амбулаторний прийом. Якщо таких прийомів буде багато, запит горітиме червоним.

Далі міністерство відправлятиме бригаду на місце прийомів, щоб з'ясувати причину.

Також міністр повідомив, що в планах МОЗ - запустити смс-інформування пацієнтів про кожен візит до лікаря. Там також хочуть вказувати вартість за прийом, яку має компенсувати держава.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Міністр Віктор Ляшко

"Щоб люди розуміли, що кожен візит і кожна послуга в системі охорони здоров'я через програму медичних гарантій оплачується", - пояснює Ляшко.

Але міністр зауважує, що запровадити таку послугу під час війни - це дорого, тому коли її запустять - поки що невідомо.

У міністерстві вважають, що повідомлення про візит до лікаря може приходити в "Дію" чи Helsi.

Що можна зробити вже зараз?

Якщо ви помітили у своїй історії прийоми, на яких вас не було, у Helsi рекомендують звернутися до медичного закладу, зазначеного у записі, і там відмітять ваш прийом як такий, що не відбувся.

Також можна звернутися до служби підтримки Helsi, і система сама звернеться до лікарні.