Найбільший вибух в історії спостереження космосу. Що це було?

Паллаб Гош

науковий кореспондент ВВС

1 година тому

Автор фото, NASA Підпис до фото, Вибух, який зафіксував телескоп NASA

Астрономи зафіксували найбільший вибух у космосі, який будь-коли бачили.

Цей вибух у десять разів яскравіший за будь-який зареєстрований вибух наднових зірок.

Він тривав понад три роки. А зазвичай наднові видно яскравими лише кілька місяців.

Одна з теорій полягає в тому, що вибух стався, коли чорна діра поглинула величезну хмару газу.

Спалах у небі вперше виявив у 2020 році проєкт Zwicky Transient Facility у Каліфорнії. Але лише через рік астрономи почали аналізувати дані.

Вони назвали подію AT2021lwx. Тоді вони не вважали це чимось вартим особливої уваги, оскільки не було вказівок на те, наскільки далеко відбувся цей вибух, і тому неможливо було обчислити його яскравість.

Минулого року команда під керівництвом доктора Філіпа Вайзмана з Університету Саутгемптона проаналізувала світло від вибуху, що дозволило їм обчислити відстань до нього - 8 мільярдів світлових років.

Доктор Вайзман згадує момент, коли визначили яскравість вибуху. "Ми подумали: "Боже, це ж нечувано!"

Автор фото, NASA/SCIENCE PHOTO LIBRARY Підпис до фото, Однією з найяскравіших подій у Всесвіті є вибух так званих наднових зірок. Вибух, який зафіксували вчені тепер - удесятеро яскравіший

Науковці були спантеличені - що ж могло спричинити настільки великий вибух?

За словами Вайзмана, у науковій літературі не було нічого, що могло б пояснити щось настільки яскраве, що тривало б так довго.

"Більшість наднових і руйнувань небесних тіл під дією приливних сил тривають лише пару місяців, а потім згасають. Те, що щось залишалося таким яскравим протягом двох з гаком років, одразу здалося незвичним", - каже він.

Його теорія полягає в тому, що вибух став результатом величезної хмари газу - можливо, у тисячі разів більшої за наше Сонце - яку поглинула надмасивна чорна діра.

Це призвело б до посилення ударних хвиль у космосі, а перегріті залишки хмари оточили б чорну діру яскравим кільцем.

Вважають, що у центрі усіх галактик є гігантські чорні діри. Доктор Вайзман каже, що такі потужні вибухи можуть грати роль у тому, що він називає формуванням центру галактик.

"Можливо, ці події, хоч і надзвичайно рідкісні, настільки енергійні, що є ключовими процесами у зміні центрів галактик з часом", - каже він.

За словами доктора Роберта Мессі, який є заступником виконавчого директора Королівського астрономічного товариства, зараз тривають пошуки нових потужних вибухів, подібних цьому.

"Ми ніколи раніше не бачили нічого подібного і, звичайно, не в такому масштабі", - сказав він BBC.

"Я був би вражений, якби це був єдиний подібний об'єкт у Всесвіті", - додав учений.

Доктор Вайзман сподівається виявити більше подібних об'єктів за допомогою нових телескопічних систем, які мають з'явитися протягом наступних кількох років.

Вчені хочуть зібрати більше даних про вибух - вони спостерігатимуть за об'єктом, використовуючи хвилі різної довжини, зокрема рентгенівські промені, які можуть виявити температуру об'єкта і процеси, які можуть відбуватися на його поверхні.

Вони зроблять нове обчислювальне моделювання, щоб перевірити, чи підтвердить воно їхню теорію про те, що стало причиною вибуху.

Автор фото, John A. Paice

Новий вибух, хоч і був набагато яскравішим за вибухи наднових, все ж не був найяскравішим серед усіх вибухів у космосі.

Минулого року астрономи зафіксували найяскравіший вибух в історії - спалах гамма-випромінювання, відомий як GRB 221009A, який тривав понад десять годин.

Хоча він був яскравішим, ніж AT2021lwx, він тривав набагато менше часу, тобто потужність вибуху AT2021lwx була набагато більшою.