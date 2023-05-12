З Лукашенком щось сталося. Що відомо про його здоров'я

1 година тому

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Темою номер один у білоруських медіа та соцмережах став стан здоров'я Олександра Лукашенка - 9 травня на урочистих заходах у Москві та Мінську він виглядав нездоровим.

ЗМІ Білорусі миттєво звернули увагу на те, що з Олександром Лукашенком було щось не так на параді у Москві. Він виглядав виснаженим, не зміг пройти 300 метрів Червоною площею, йому довелося скористатися електрокаром. На руці у нього помітили бинт - такі накладають після крапельниці.

Лукашенко не залишився на обід з Володимиром Путіним та іншими президентами, які приїхали до Москви.

Увечері він прилетів до Мінська і всупереч традиції не виступив на урочистій церемонії на честь 9 травня. Замість Лукашенка, але за його дорученням, виступив міністр оборони Віктор Хренін.

Про стан здоров'я Лукашенка говорили й російські журналісти.

"Вражав своїм нездоровим виглядом президент Білорусі Олександр Лукашенко, і раптом стало гостро шкода цієї літньої людини, яка все-таки зібралася в останній момент до Москви. Йому тепер було зовсім, здається, недобре, і не дай боже, знадобилися б носилки з реанімаційним інструментом, який привезли до рогу ГУМу перед початком заходу", - йдеться у тексті журналіста "Коммерсанта" Андрія Колесникова.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Лукашенку "треба було швидше поїхати" з Москви на святкові заходи в Білорусі, а обговорювати його здоров'я "вкрай некоректно".

Відтоді Лукашенко на публіці не з'являвся. Офіційної інформації про стан його здоров'я немає, це взагалі не в традиції білоруської влади.

Видання "Зеркало" підрахувало, що за останні 10 років Лукашенко та його представники говорили про його здоров'я лише чотири рази. У 2013 і 2014 році він переніс операції на колінах (або дві операції на одному коліні), а в 2020 він сам розповідав, що двічі безсимптомно переносив коронавірус.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська зробила заяву, в якій йдеться про те, що якщо "Лукашенко все", то Білорусь буде зобов'язана не допустити приходу "іншого диктатора чи російського ставленика" - і вона готова взяти на себе відповідальність за те, щоб цього не сталося.