Нічна атака дронів на Україну. Що відомо про руйнування та постраждалих

1 година тому

Автор фото, ГУ ДСНС України Підпис до фото, Наслідки нічного обстрілу Миколаєва

У ніч проти суботи росіяни вчергове атакували Україну безпілотниками. Внаслідок атаки були влучання на Хмельниччині та в Миколаєві, є постраждалі. Усі дрони, що летіли на Київ, збили сили ППО.

За інформацією Повітряних сил, росіяни опівночі атакували Україну з північного та південного напрямків "Шахедами", загалом випустили 21 безпілотник, 17 із яких збила українська ППО.

Також у Повітряних силах додали, що 13 травня збили ще один російський безпілотник "Орлан", а 12 травня - чотири ударні дрони типу "Ланцет".

Про звуки вибухів уночі повідомляли на Хмельниччині, у Миколаєві, Києві та Львові.

Обстріл Хмельниччини

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у суботу зранку повідомив, що внаслідок нічної російської атаки на область було влучання в об'єкт на території однієї з громад Хмельницького району. Там виникла пожежа, яка досі триває.

"Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється", - написав Симчишин у телеграмі.

Пізніше в ефірі телемарафону він повідомив, що постраждали 11 людей, одну людину ушпиталили, загрози її життю немає.

За інформацією Хмельницької ОВА, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури розташований за межами населених пунктів.

У самому Хмельницькому влучань не було, однак внаслідок вибухових хвиль у місті були пошкоджені навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти та житлові будинки.

"Мова йде про сотні будинків. Це і багатоповерхові житлові будинки і приватні житлові будинки. Переважно це дахи, стелі, вікна, двері", - цитує Симчишина "Укрінформ".

За інформацією "Укрзалізниці", деякі потяги йтимуть за зміненим графіком.

Обстріл Миколаєва

Автор фото, ГУ ДСНС України

Внаслідок нічної атаки також були влучання в Миколаєві, повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні вночі, о 01:23 ворог здійснив обстріл Миколаєва, за попередньою інформацією ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Через влучення боєприпасів пошкодження зазнав п'ятиповерховий житловий будинок та зруйновано двоповерхову будівлю на підприємстві", - написав він у телеграмі.

Внаслідок обстрілу на обох обʼєктах виникли пожежі, які оперативно ліквідували працівники ДСНС.

За словами Кіма, постраждали троє людей.

Як повідомляє повітряне командування "Південь", вночі на Миколаївщині збили один "Шахед".

Шоста атака на Київ у травні

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що росіяни вночі атакували безпілотниками Київ - це була шоста російська атака на столицю від початку травня.

Повітряна тривога в місті тривала 2,5 години

За інформацією КМВА, усі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно збили сили ППО.