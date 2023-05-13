"Важливий візит для перемоги". Зеленський у Римі зустрінеться з Папою Франциском

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Риму, де зустрінеться з політичними лідерами Італії та матиме аудієнцію у Папи Франциска.

"Важливий візит для перемоги України", - написав Зеленський у соцмережах після того, як прибув до італійської столиці.

Точний графік Зеленського не оголошувався публічно з міркувань безпеки, а Ватикан підтвердив зустріч Папи з українським президентом лише незадовго до його прибуття до Риму.

Він зустрінеться з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні, президентом Серджіо Маттареллою, а також вирушить до Ватикану для зустрічі з Франциском.

З Мелоні Зеленський останнього разу зустрічався у Києві незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Італійська прем'єрка рішуче виступає за надання Україні військової та іншої підтримки.

У зв'язку з візитом Зеленського у Римі організували масштабну безпекову операцію, до якої залучили понад 1000 поліцейських. Також у небі над італійською столицею заборонили польоти.

Папа Франциск і війна в Україні

У суботу президент Зеленський і Папа Римський Франциск зустрінуться вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Минулого разу вони зустрічалися у 2020 році.

Папа Франциск неодноразово заявляв, що Ватикан готовий виступити посередником у конфлікті між Росією та Україною.

Наприкінці квітня Франциск відвідав Угорщину, куди він поїхав зокрема для того, щоб обговорити війну в Україні з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Орбан, на відміну від інших лідерів ЄС, відмовився надавати військову допомогу Києву та натомість підтримував відносини з російським президентом Володимиром Путіним.

"Це буде подорож до центру Європи, над якою продовжують віяти крижані вітри війни", - сказав папа перед тим візитом.

Під час повернення з Угорщини до Риму, Франциск сказав журналістам у літаку, що Ватикан бере участь у залаштунковій миротворчій місії, але не повідомив її подробиць. Ані Росія, ані Україна таку ініціативу не підтверджували.

Перед цим Франциск зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, який запросив його відвідати Київ.

Водночас Папа також робив багато заяв, які викликали критику в Україні.

Зокрема він називав росіян "великим народом" і казав, що їм не притаманна жорстокість.

"Мене вражає ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, бо російський народ - це великий народ. Це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду… Я волію так думати, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму", - зазначав понтифік.