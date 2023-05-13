"Важливий візит для перемоги". Зеленський у Римі зустрінеться з Папою Франциском
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Риму, де зустрінеться з політичними лідерами Італії та матиме аудієнцію у Папи Франциска.
"Важливий візит для перемоги України", - написав Зеленський у соцмережах після того, як прибув до італійської столиці.
Точний графік Зеленського не оголошувався публічно з міркувань безпеки, а Ватикан підтвердив зустріч Папи з українським президентом лише незадовго до його прибуття до Риму.
Він зустрінеться з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні, президентом Серджіо Маттареллою, а також вирушить до Ватикану для зустрічі з Франциском.
З Мелоні Зеленський останнього разу зустрічався у Києві незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.
Італійська прем'єрка рішуче виступає за надання Україні військової та іншої підтримки.
У зв'язку з візитом Зеленського у Римі організували масштабну безпекову операцію, до якої залучили понад 1000 поліцейських. Також у небі над італійською столицею заборонили польоти.
Папа Франциск і війна в Україні
У суботу президент Зеленський і Папа Римський Франциск зустрінуться вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Минулого разу вони зустрічалися у 2020 році.
Папа Франциск неодноразово заявляв, що Ватикан готовий виступити посередником у конфлікті між Росією та Україною.
Наприкінці квітня Франциск відвідав Угорщину, куди він поїхав зокрема для того, щоб обговорити війну в Україні з угорським прем'єром Віктором Орбаном.
Орбан, на відміну від інших лідерів ЄС, відмовився надавати військову допомогу Києву та натомість підтримував відносини з російським президентом Володимиром Путіним.
"Це буде подорож до центру Європи, над якою продовжують віяти крижані вітри війни", - сказав папа перед тим візитом.
Під час повернення з Угорщини до Риму, Франциск сказав журналістам у літаку, що Ватикан бере участь у залаштунковій миротворчій місії, але не повідомив її подробиць. Ані Росія, ані Україна таку ініціативу не підтверджували.
Перед цим Франциск зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, який запросив його відвідати Київ.
Водночас Папа також робив багато заяв, які викликали критику в Україні.
Зокрема він називав росіян "великим народом" і казав, що їм не притаманна жорстокість.
"Мене вражає ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, бо російський народ - це великий народ. Це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду… Я волію так думати, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму", - зазначав понтифік.
Також він заявляв про те, що у війні в Україні є інтереси "не лише Російської імперії, але й інших імперій", й Україна є полем битви цих інтересів.