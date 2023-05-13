Падіння літаків та вертольотів у Росії. Що відомо

1 година тому

Автор фото, Telegram: Подслушано Клинцы

У російських соцмережах активно поширюють та обговорюють інформацію про те, що в суботу в Брянській області впали одразу два вертольоти Мі-8 і два бойові літаки - Су-34 та Су-25. Також висловлюють припущення про те, що усі їх могли збити.

Водночас надійні свідчення наразі є лише про падіння двох літальних апаратів: вертольота у місті Клинці та літака - ймовірно, Су-34 - десь поза населеними пунктами.

Відео та фотографії з місць подій можна поділити на дві групи.

Перша - це зняті з міської забудови кадри вибуху вертольота у повітрі, його падіння вертикально вниз і потім стовпа диму та уламків (лопаті) серед будинків чи поблизу них.

Друга група - відео падіння іншого літального апарату, зняте із сільської місцевості, та уламки, що горять у переліску, без будинків у кадрі. Це, як кажуть люди на відео - літак Су.

Про падіння Су-34 "неподалік українського кордону" повідомила й російська агенція ТАСС з посиланням на "екстрені служби".

Щодо двох інших літальних апаратів, вертольота та літака, підтвердженої інформації немає.

Водночас у російських соцмережах з'являються повідомлення про те, що літальні апарати над Брянщиною могли збити.

Деякі російські пропагандистські канали висловлювали припущення, що повітряні цілі могли збити українські зенітники із застосуванням західних далекобійних систем. Інші пишуть про диверсійні групи із переносними зенітними комплексами.

Ці припущення підтвердження наразі не мають.

Україна можливе збиття літальних апаратів над територією Росії не коментувала.

Вертоліт у Клинцях

Падіння вертольота в Клинцях підтвердила російська влада.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що внаслідок падіння вертольота у місті Клинці було пошкоджено п'ять будинків та поранена одна жінка.

"Сьогодні в Клинцях сталася аварія вертольота. Внаслідок події серед цивільних є один потерпілий - жінка. Наразі її доставили до районної лікарні, їй надають необхідну медичну допомогу. Пошкоджено п'ять домоволодінь", - написав губернатор.

Раніше російські джерела повідомляли, що обидва члени екіпажу вертольота загинули.

На знятих місцевими жителями відео того, що губернатор називає "аварія", видно, як вертоліт вибухає в повітрі і падає вертикально, охоплений вогнем.