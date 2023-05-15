Ердоган не виграє вибори у першому турі. Що буде далі
У Туреччині обробили 99% голосів на виборах президента країни. Жоден з кандидатів не набирає необхідних для перемоги у першому турі 50%. Переможець, швидше за все, визначиться вже у другому турі 28 травня.
Президентські й парламентські вибори у Туреччині називають історичними, оскільки вперше за 20 років правління Реджепа Тайїпа Ердогана в опозиційного кандидата з'явився шанс на успіх.
Після підрахунку 99% бюлетенів Ердоган набирає 49,35% голосів. Його головний суперник - кандидат від шестипартійного опозиційного об'єднання "Національний альянс" Кемаль Киличдароглу - 45%. У ще одного кандидата у президенти Сінана Огана - 5,22%. За Мухаррема Індже, який очолює Партію батьківщини і заявив 11 травня про зняття своєї кандидатури, все ж таки проголосували 0,43%.
Обидва основні кандидати вже прокоментували попередні результати.
Ердоган висловив надію на перемогу вже в першому турі, додавши при цьому, що якщо волею народу судилося провести другий тур, він не заперечуватиме.
"Хоча остаточних даних поки що немає, можу сказати, що ми з явним відривом лідируємо", - сказав президент, звертаючись до своїх прихильників з балкона штаб-квартири правлячої Партії справедливості та розвитку.
Його опонент, кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу, сказав, що впевнений у перемозі у другому турі.
"Якщо оголосять другий тур, ми обов'язково виграємо. Воля до змін у суспільстві понад 50 відсотків", - сказав політик.
Другий тур прогнозували майже всі соціологічні опитування, проте багато хто віддавав перше місце в перегонах Киличдароглу, а не Ердогану.
Третій кандидат на виборах Сінан Оган пообіцяв невдовзі визначитися, кого із суперників підтримати у другому турі.
Ввечері 18 травня розрив між двома основними суперниками повільно скорочувався у міру підрахунку голосів у великих містах. Адже після підрахунку перших 50% голосів Ердоган міг виграти вже в 1 турі.
Підрахунок голосів у трьох великих містах - Стамбулі, Анкарі та Ізмірі, де суперник Ердогана особливо популярний, трохи скоригували результати виборів на користь опозиціонера.
Остаточні ж підсумки виборів мають оприлюднити 19 травня.
У Стамбулі мешкає 16 млн людей, у столиці Анкарі та в західному місті Ізмірі - 10 млн, і в усіх трьох підрахунок йшов повільніше, ніж у середньому по країні.
Можна з упевненістю сказати, що явка була високою. Головне питання, яке ставлять багато оглядачів та журналістів: чи можуть турки довіряти результатам голосування.
На парламентських виборах за підсумками підрахунку 95% голосів лідирує правляча Партія справедливості та розвитку (ПСР), яку очолює Ердоган.
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