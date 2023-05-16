Ракети, дрони і балістика. Що відомо про найщільніший удар по Києву за час війни

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Віталій Кличко

Вночі на 16 травня Київ зазнав найщільнішої атаки з неба за час війни, як оцінили її в Київській військовій адміністрації. Росія комплексно вдарила по місту з різних напрямків одночасно дронами, крилатими ракетами та балістичними ракетами.

Перша масована атака сталась з 2.30 до 4 години ночі. Друга атака, під час якої дрони летіли зі сходу столиці в районі Борисполя, сталась з 4.20 до 5.30 ранку.

"Атака була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу", - визнали в КМВА. Там кажуть, що це був вже восьмий повітряний удар з початку травня. Поки що повідомляли про ушкодження та пожежі, проте підтверджених даних щодо поранених чи загиблих немає.

Багато киян, з якими спілкувалась ВВС Україна, вказують, що це дійсно була одна з найгучніших та наймасованіших атак за час війни. Заграва, вибухи та роботу ППО спостерігали у більшості районів столиці.

Автор фото, Кличко

За попередньою інформацією влади, переважна більшість цілей у повітряному просторі Києва знищили.

Падіння уламків зафіксували в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському (правий берег) та Дарницькому районах (лівий берег) столиці.

За даними КМВА, найбільші пошкодження в Солом'янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення площею понад 200 квадратних метрів та кілька одиниць автомобільної техніки.

У решті районів пошкодження не суттєві - у більшості виявлені падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.

Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, уламки ракет серед іншого впали на територію київського зоопарку.

Кличко вказував, що у Соломʼянському районі є двоє поранених, проте пізніше у військовій адміністрації наполягали, що потерпілих немає.

Під час другої атаки на Київ після 4.20 ранку у столиці вибухів не фіксували. Віталій Кличко повідомляв, що південніше Борисполя сили ППО працюють по дронах, тому в столиці й області знову оголошували тривогу.

Автор фото, Кличко Підпис до фото, Збитий "шахед"

Збиття балістичних ракет і чому так добре збивають над Києвом

У ніч на четверте травня система ППО України вперше в історії могла збити російську надзвукову балістичну ракету "Кинджал". Про це повідомив командувач повітряних сил України, цю інформацію згодом підтвердили спецслужби США.

Росія офіційно збиття своєї надсучасної ракети не коментувала.

Наразі в Україні на бойовому чергуванні є система протиповітряної оборони, яка на це здатна - американська система PATRIOT, яка ще з квітня стала на бойове чергування у столиці. 15 травня стало відомо, що в Україну вже заїхала ще одна система, здатна на збиття балістики - SAMP/T. Проте чи стала вона на чергування ще не відомо.

У ніч на 16 травня профільні телеграм-канали, які відстежують ракетні удари, повідомляли про удар по Києву щонайменше трьома "Кинджалами". Саме від їх збиття 4 травня кияни розповідали про аномально гучні вибухи у повітрі.

Автор фото, Кличко

Міська військова адміністрація цього разу також підтвердила удар "Кинджалами", проте про кількість збитих ракет промовчала.