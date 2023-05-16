Голова Верховного Суду Князєв міг погоріти на корупції. Що відомо про хабар головного судді України

38 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Національне антикорупційне бюро повідомило, що разом з антикорупційною прокуратурою викрило на корупції керівництво Верховного Суду. Джерела ВВС Україна у суді вказують, що йдеться саме про голову суду Всеволода Князєва.

"НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС. Проводяться невідкладні слідчі дії", - повідомили в антикорупційних органах.

При цьому вони виклали фотографію вилученого хабаря - велику кількість готівки в пачках купюр по 100 доларів США.

Низка ЗМІ з посиланням на джерелах в НАБУ вказують, що може йтися про суму в 3 млн доларів. Джерела ВВС підтверджують цю суму, але вказують, що "це ще не все".

"Там знайшли стільки, що те, що нам показали, далеко не все, дуже вражає", - каже співрозмовник.

У Верховному Суді шоковані, будуть звільняти

Хоча НАБУ не назвало імені голови Верховного Суду, проте сама пресслужба цього найвищого органу в системі судоустрою України вже фактично підтвердила, що це Всеволод Князєв.

Там у терміновому порядку скликають на 16 травня пленум Верховного Суду, щоб звільнити викритого на багатомільйонному хабарі голову.

"У зв'язку з подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва В.С., 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання пленуму Верховного Суду. Час буде повідомлено додатково", - йдеться у заяві.

Автор фото, НАБУ

Всеволод Князєв - це найвисокопоставленіший затриманий суддя в історії України. Верховний Суд є найвищим органом у системі українського правосуддя.

Співрозмовник у суді вказує, що там шоковані поведінкою голови й мають намір звільнити його, хоча це буде і складна процедура.

Окрім того, для затримання голови Верховного Суду потрібен дозвіл Вищої ради правосуддя.

Нинішній Верховний Суд - це плід вдалої судової реформи, яку провели ще в 2016-2017 роках. Тоді на відкритому конкурсі набрали новий склад суду, до більшості з його членів у громадськості не було зауважень.

Його робота викликала повагу у активістів та громадського середовища, адже більшість його рішень не викликали гучних скандалів. Хоча до певної частини його суддів були зауваження щодо доброчесності.

Реформований суд запустили в роботу у 2017 році. Першою його головою була Валентина Данішевська, а в грудні 2021 року її замінив Всеволод Князєв.

За останніми даними до великого вторгнення, ще як у судді Верховного Суду Князєв отримував заробітну плату у понад пів мільйона гривень на місяць.

Низка видань, зокрема "Дзеркало Тижня", повідомляють, що великого хабаря Князєву могли давати представники одного з українських олігархів за винесення судового рішення щодо власності на велике підприємство.

Також, за даними видання, обшуки відбуваються у ще 18 суддів суду.

Співрозмовники ВВС не змогли ні підтвердити, ні спростувати дані цього видання.

Протягом останніх місяців у Всеволода Князєва був публічний конфлікт з представником офісу президента Андрієм Смирновим. Також суд скасовував низку рішень президента Зеленського.

Проте співрозмовники в суді поки що не бачать політичного підтексту справи, адже мають переконливі свідчення на користь того, що НАБУ дійсно знайшло кричущі факти корупції голови суду.

Автор фото, UNIAN

Хто такий Всеволод Князєв

Князєву 43 роки. Він родом з Миколаєва, закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а також Одеську юридичну академію.

Працював юрисконсультом, викладачем, адвокатом, а з 2013 року - суддею Миколаївського обласного адміністративного суду. З 2015 по 2017 рік був головою цього суду.

З листопада 2017 року Князєв став суддею сформованого на новому конкурсі Верховного Суду і секретарем Великої палати ВС.

Тоді під час відбору у громадської ради доброчесності були питання щодо походження майна його тестя, який вже тоді був пенсіонером.

У своєму виступі на пленумі, де його обрали головою у жовтні 2021 року, Князєв вказав на численні проблеми у судовій системі України.

"Напевно таких важких часів, як зараз, судова система ще не знала. І передбачаю, що далі буде не легше. Я дуже вагався перед тим, як податися на цю посаду, тому що це величезний тягар, величезна відповідальність", - сказав тоді суддя.

Водночас він запевнив, що дотримується принципу бути першим серед рівних і за ним не стоять ніякі політичні сили.

"Я поговорю з кожним суддею, з'ясую всі проблеми, і всі разом ми рухатимемося вперед. Ми побудуємо сильну судову владу", - сказав тоді Князєв.

Він наполягав, що у Києві тоді жив на зйомній квартирі.

У його родини є нерухомість в Миколаєві, а на дружину записані два автомобілі та десятки тисяч доларів.

Після початку воєнного стану декларації суддів, як і інших чиновників, закрили.

Попередня очільниця Верховного Суду Валентина Данішевська, яка перебувала на цій посаді з 2017 року, у жовтні вирішила скласти повноваження і не йти на другий термін.