Родича Бріжит Макрон побили після промови президента Франції
Вісьмох осіб заарештували після нападу на внучатого племінника першої леді Франції Бріжит Макрон у понеділок після телезвернення президента Франції.
Жана-Батіста Троньє побили антиурядові протестувальники в північному місті Ам'єн.
Він отримав удари по голові, руках і ногах і зараз чекає на результати обстежень.
На нього напали біля сімейної шоколадної крамниці, яка неодноразово ставала мішенню протестувальників.
Місцева поліція повідомляє, що після нападу заарештувала вісьмох осіб.
Зловмисники втекли з місця події після того, як сусіди втрутилися, щоб зупинити їх.
Бріжит Макрон заявила інформаційному агентству AFP у вівторок, що вона повністю солідарна зі своєю родиною та засудила напад за "боягузтво, дурість і насильство".
"Я неодноразово засуджувала це насильство, яке може призвести лише до найгіршого", - сказала вона.
Батько Жана-Батіста Троньє, Жан-Олександр Троньє, заявив французьким ЗМІ, що нападники "переступили межу" та образили "президента, його дружину та нашу родину".
"Я приголомшений", - додав він.
Голова Республіканської партії Ерік Сіотті засудив напад і закликав покарати нападників.
"Так - демократичним дебатам, ні - насильству і терору", - написав він у твіттері.
Сім'я Бріжит Макрон вже шість поколінь керує магазином шоколаду Jean Trogneux в Ам'єні.
Сімейний бізнес родини Троньє, яка має магазини по всій північній Франції, неодноразово ставав мішенню протестувальників, відколи Макрон став президентом, на тлі чуток про те, що перша сім'я має фінансовий інтерес у компанії, що родина заперечувала.
Жан-Олександр Троньє сказав газеті Courrier Picard, що не розуміє, чому його сімейний бізнес став мішенню зловмисників.
"Еммануель Макрон не має жодного стосунку до нашого бізнесу, - сказав він. - Я не розумію всіх цих людей, які продовжують нас турбувати. Деякі з них навіть закликають до бойкоту наших магазинів і продуктів".
Макрон зіткнувся з одними з найбільших демонстрацій останнього часу через його реформу пенсійної системи, згідно з якою планують підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років.
Заворушення призвели до підпалу одного з улюблених ресторанів президента в Парижі, а також до нападів на офіси місцевих і національних політиків.