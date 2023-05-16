Родича Бріжит Макрон побили після промови президента Франції

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Перша леді Франції засудила напад за "боягузтво, дурість і насильство"

Вісьмох осіб заарештували після нападу на внучатого племінника першої леді Франції Бріжит Макрон у понеділок після телезвернення президента Франції.

Жана-Батіста Троньє побили антиурядові протестувальники в північному місті Ам'єн.

Він отримав удари по голові, руках і ногах і зараз чекає на результати обстежень.

На нього напали біля сімейної шоколадної крамниці, яка неодноразово ставала мішенню протестувальників.

Місцева поліція повідомляє, що після нападу заарештувала вісьмох осіб.

Зловмисники втекли з місця події після того, як сусіди втрутилися, щоб зупинити їх.

Бріжит Макрон заявила інформаційному агентству AFP у вівторок, що вона повністю солідарна зі своєю родиною та засудила напад за "боягузтво, дурість і насильство".

"Я неодноразово засуджувала це насильство, яке може призвести лише до найгіршого", - сказала вона.

Батько Жана-Батіста Троньє, Жан-Олександр Троньє, заявив французьким ЗМІ, що нападники "переступили межу" та образили "президента, його дружину та нашу родину".

"Я приголомшений", - додав він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сім'я Бріжит Макрон вже шість поколінь керує магазином шоколаду Jean Trogneux в Ам'єні

Голова Республіканської партії Ерік Сіотті засудив напад і закликав покарати нападників.

"Так - демократичним дебатам, ні - насильству і терору", - написав він у твіттері.

Сім'я Бріжит Макрон вже шість поколінь керує магазином шоколаду Jean Trogneux в Ам'єні.

Сімейний бізнес родини Троньє, яка має магазини по всій північній Франції, неодноразово ставав мішенню протестувальників, відколи Макрон став президентом, на тлі чуток про те, що перша сім'я має фінансовий інтерес у компанії, що родина заперечувала.

Жан-Олександр Троньє сказав газеті Courrier Picard, що не розуміє, чому його сімейний бізнес став мішенню зловмисників.

"Еммануель Макрон не має жодного стосунку до нашого бізнесу, - сказав він. - Я не розумію всіх цих людей, які продовжують нас турбувати. Деякі з них навіть закликають до бойкоту наших магазинів і продуктів".

Макрон зіткнувся з одними з найбільших демонстрацій останнього часу через його реформу пенсійної системи, згідно з якою планують підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років.