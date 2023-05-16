Верховний Суд звільнив свого голову Князєва через стоси доларів. Усі деталі справи

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Верховний Суд

Верховний Суд на своєму екстреному пленумі ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень свого голови Всеволода Князєва, якому висловили недовіру через підозру в корупції.

Рішення про висловлення недовіри підтримали 140 із 168 суддів (26 людей не голосували). Двоє суддів висловилися проти. Голосування було таємним.

За постанову про позбавлення Князєва посади проголосували 137 суддів.

Обовязки голови Верховного суду як суддя з найбільшим досвідом виконуватиме Луспеник Дмитро Дмитрович - суддя Касаційного цивільного суду в складі ВС.

Під час обговорення судді ВС вказували, що вони шоковані викритою потенційною корупцією, а тому, щоб жодним чином не чинити тиск на слідство, вирішили звільнити Князєва з посади.

Напередодні Національне антикорупційне бюро повідомило, що викрило його на отриманні хабаря у розмірі 2,7 млн доларів США.

Прецедент з підозрою у корупції такого високопоставленого судді - перший в історії України. Верховний Суд є найвищим органом у системі українського правосуддя.

Нинішній Верховний Суд - це плід вдалої судової реформи, яку провели ще в 2016-2017 роках. Тоді на відкритому конкурсі набрали новий склад суду, до більшості з його членів у громадськості не було зауважень.

Його робота викликала повагу у активістів та громадського середовища, адже більшість його рішень не викликали гучних скандалів. Хоча до певної частини його суддів були зауваження щодо доброчесності.

Першою головою суду була Валентина Данішевська, а в грудні 2021 року її замінив Всеволод Князєв.

Автор фото, НАБУ

У чому його звинувачують

Детективи НАБУ на брифінгу у вівторок, ще на початку року їм стало відомо про певне адвокатське об'єднання, представники якого нібито надавали легальні юридичні послуги, але насправді були посередниками між керівництвом Верховного Суду і людьми, які бажали за гроші вирішити справи в суді на свою користь.

Через декілька місяців НАБУ та САП, які долучили до розслідування цієї справи в тому числі детектива під прикриттям, зафіксували декілька контактів між власником адвокатського об'єднання і власником фінансово-промислової групи "Фінанси та кредит".

Автор фото, скрін з брифінгу НАБУ Підпис до фото, Керівники НАБУ і САП вважають цю справу найбільш резонансною за весь період свого існування

Детективи не називають імені бізнесмена, але раніше ЗМІ повідомляли, що йдеться про Костянтина Жеваго, який є одним із лідерів групи.

Детективи стверджують, що в ході розмов адвокати і власник групи "Фінанси та кредит" домовилися перенести судове засідання на іншу дату, щоб відтягнути час для збирання грошей.

Паралельно почалася передача грошей від бізнесмена до адвоката, і наступного місяця, 19 квітня Верховний Суд ухвалив необхідне для підприємців рішення.

"На початку травня адвокат отримав від керівництва ВС вказівку про розподіл вигоди. Перший транш був 3 травня, а другий, фактично - 15 травня, фактично вчора", - розповіли детективи.

Зловмисників нібито схопили на гарячому - під час передавання другої частини грошей, 450 тисяч доларів.

Костянтин Жеваго вже заявив, що не має відношення до цієї історії та готовий надавати пояснення слідчим.

У його пресслужбі заперечують зв'язок справи з рішенням Великої палати Верховного Суду від 19 квітня 2023 року у справі про визнання законності придбання в 2002 році пакету акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo, одним із акціонером якої є Жеваго.

У НАБУ кажуть, що затримали двох людей - голову Верховного Суду Князєва і ще одну людину, яку не називають. Зараз детективи перевіряють інших суддів і потенційно причетних до цієї історії.

Поки що жодному із затриманих не вручили підозри, але "вони готуються", і це будуть підозри за статтею про отримання і надання неправомірної вигоди. За це їм загрожує від 8 до 12 років тюрми.

Автор фото, НАБУ

Керівники НАБУ і САП називають адвокатське об'єднання, яке вони викрили, "бек-офісом Верховного суду". Вони вважають цю справу найбільш резонансною за весь період свого існування.

Вони стверджують, що ці адвокати могли залагоджувати справи не тільки у Верховному Суді, а й в більшості судів України. Детективи вважають, що адвокати мали плани вплинути на подальші рішення суддів, і, можливо, впливали на попередні, але це ще перевіряють.

Директор НАБУ Семен Кривонос додав, що є інформація, що "члени цього злочинного угруповання намагалися здійснити вплив на дуже важливий процес обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів".

Наймолодший голова ВС

Князєву 43 роки, а коли він став головою ВС півтора року тому, то став наймолодшим керівником найвпливовішого суду країн. Він родом з Миколаєва, закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а також Одеську юридичну академію.

Працював юрисконсультом, викладачем, адвокатом, а з 2013 року - суддею Миколаївського обласного адміністративного суду. З 2015 по 2017 рік був головою цього суду.

З листопада 2017 року Князєв став суддею сформованого на новому конкурсі Верховного Суду і секретарем Великої палати ВС.

Автор фото, UNIAN

Тоді під час відбору у громадської ради доброчесності були питання щодо походження майна його тестя, який вже тоді був пенсіонером.

У своєму виступі на пленумі, де його обрали головою у жовтні 2021 року, Князєв вказав на численні проблеми у судовій системі України.

"Напевно таких важких часів, як зараз, судова система ще не знала. І передбачаю, що далі буде не легше. Я дуже вагався перед тим, як податися на цю посаду, тому що це величезний тягар, величезна відповідальність", - сказав тоді суддя.

Водночас він запевнив, що дотримується принципу бути першим серед рівних і за ним не стоять ніякі політичні сили.

"Я поговорю з кожним суддею, з'ясую всі проблеми, і всі разом ми рухатимемося вперед. Ми побудуємо сильну судову владу", - сказав тоді Князєв.

Він наполягав, що у Києві тоді жив на зйомній квартирі.

У його родини є нерухомість в Миколаєві, а на дружину записані два автомобілі та десятки тисяч доларів.

Після початку воєнного стану декларації суддів, як і інших чиновників, закрили.

Перед великою війною платня Князєва складала понад пів мільйона гривень на місяць.

Попередня очільниця Верховного Суду Валентина Данішевська, яка перебувала на цій посаді з 2017 року, у жовтні вирішила скласти повноваження і не йти на другий термін.