Обстріл Миколаєва: що відомо на ранок
У ніч проти 17 травня Росія вдарила по Миколаєву двома "Калібрами", повідомили у ЗСУ.
За словами міського голови Олександра Сєнкевича, після вибухів спалахнули пожежі.
Пошкоджено автосалон, торговельний центр, промислову інфраструктуру і приватні будинки. Постраждала одна людина.
"На цих об'єктах рятувальниками оперативно ліквідовано пожежі", - заявив вже від себе очільник обласної адміністрації Віталій Кім.
За його словами, внаслідок обстрілу мешканка Миколаєва отримала осколкове поранення.
Очільник ОВА також показав, куди влучили росіяни. Судячи з фото, тут пошкоджено саме супермаркет.
Видання "Суспільне Миколаїв" також публікує фото зруйнованих будівель.
У міноборони Росії ще не коментували повідомлення про удари по Миколаєву. Зазвичай вони рапортують про свої удари пізніше вдень.
У ніч на 17 травня двома ракетами С-300 росіяни також завдали удару по інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині, стверджують в українському генштабі.
Повітряна тривога у ніч проти середи загалом лунала у 17 областях України.
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