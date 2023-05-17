Обстріл Миколаєва: що відомо на ранок

1 година тому

Автор фото, t.me/suspilnemykolaiv

У ніч проти 17 травня Росія вдарила по Миколаєву двома "Калібрами", повідомили у ЗСУ.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, після вибухів спалахнули пожежі.

Пошкоджено автосалон, торговельний центр, промислову інфраструктуру і приватні будинки. Постраждала одна людина.

"На цих об'єктах рятувальниками оперативно ліквідовано пожежі", - заявив вже від себе очільник обласної адміністрації Віталій Кім.

За його словами, внаслідок обстрілу мешканка Миколаєва отримала осколкове поранення.

Очільник ОВА також показав, куди влучили росіяни. Судячи з фото, тут пошкоджено саме супермаркет.

Автор фото, Телеграм Віталія Кіма

Автор фото, Головне управління ДСНС у Миколаївській області

Автор фото, Головне управління ДСНС у Миколаївській області

Видання "Суспільне Миколаїв" також публікує фото зруйнованих будівель.

Автор фото, t.me/suspilnemykolaiv

Автор фото, t.me/suspilnemykolaiv

У міноборони Росії ще не коментували повідомлення про удари по Миколаєву. Зазвичай вони рапортують про свої удари пізніше вдень.

У ніч на 17 травня двома ракетами С-300 росіяни також завдали удару по інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині, стверджують в українському генштабі.