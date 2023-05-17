Жарт стендапера став вірусним, але коштував йому $2 млн. З кого в Китаї він пожартував

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Театр, де виступає Shanghai Xiaoguo Culture Media Co

Китайська влада оштрафувала комедійну трупу на 14,7 млн юанів (приблизно 2,1 млн доларів) за жарт про військових, у якому використали одне з гасел голови КНР Сі Цзіньпіна.

Жарт, в якому поведінку собак коміка порівнювали з поведінкою військових, викликала невдоволення влади, яка вважає, що трупа Shanghai Xiaoguo Culture Media Co і комік Лі Хаоші "принизили народну армію".

Компанія не стала заперечувати штраф і розірвала контракт із коміком.

Жарт пролунав під час стендап-виступу в Пекіні в суботу, коли Лі згадав двох собак, яких він узяв із притулку, які ганялися за білкою.

"Інші собаки, яких ви бачите, змушують вас думати, що вони чарівні. Ці два собаки нагадали мені про..." Боротися за перемогу, кувати зразкову поведінку", - сказав Лі.

"Боротися за перемогу, кувати зразкову поведінку" - це гасло, яке Сі Цзіньпін виголосив у 2013 році як мету для китайських військових.

В аудіозаписі виступу, розміщеного в китайському аналогу твіттера Weibo, чути, як глядачі сміються з жарту.

Однак у китайському інтернеті жарт викликав набагато менше схвалення, особливо після того, як один із глядачів поскаржився на нього. Влада Пекіна заявила, що у вівторок вона розпочала розслідування.

Автор фото, Getty Images

Влада конфіскувала 1,32 млн юанів, які визнали незаконним доходом, і оштрафувала компанію ще на 13,35 млн юанів, повідомляє агентство Сіньхуа.

Діяльність Shanghai Xiaoguo у столиці Китаю також припинили на невизначений термін.

"Ми ніколи не дозволимо жодній компанії або приватній особі використовувати китайську столицю як сцену для безсовісного наклепу на славний образ Народно-визвольної армії", - заявило пекінське відділення Бюро міністерства культури та туризму Китаю.

Аудіозапис став вірусним, деякі заявили, що глибоко ображені. Державні ЗМІ також виступили із засудженням. Інші, проте, вважають реакцію влади надмірною.

"Я патріот і дуже не люблю, коли інші принижують нашу країну... Але мені дуже не подобається ця атмосфера, коли кожне слово про політику сприймається надто чутливо", - написав один із користувачів китайської соцмережі. Повідомлення зібрало понад 1200 лайків.

Лі вибачився перед своїми підписниками у Weibo, яких у нього понад 136 тисяч. "Я відчуваю глибокий сором і жаль. Я візьму на себе відповідальність, припиню роботу, глибоко замислюся і вчитимуся заново".

Його обліковий запис у Weibo відтоді був призупинений.

Китайським комікам доводиться працювати у складніших умовах - вони часто стають мішенню як для влади, так і для користувачів соцмереж.

Автор фото, Weibo Підпис до фото, Жарти Ян Лі про чоловіків викликали неоднозначну реакцію - її і хвалили, і лаяли

Наприкінці 2020 року популярну комедіантку Ян Лі звинуватили в "сексизмі" та "чоловіконенависництві" після жартів про чоловіків. Група, яка виступає на захист прав чоловіків, також закликала користувачів мережі повідомити про неї до китайського органу регулювання ЗМІ.

Сяншен, китайська комедійна традиція, популярна в країні вже понад сто років. У цьому форматі глядачі дивляться, як два коміки жартують один над одним.

Але коли глядачі самі стають об'єктом жартів, як це іноді буває у західних стендап-комедіях, багатьом китайцям це не здається смішним.