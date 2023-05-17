"Ні обіцянок, ні пробачень". Як Віктор Павлік отримав дозвіл їздити закритим мостом Києва

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Віктор Павлік соцмережі Підпис до фото, Віктор Павлік із дружиною Катериною. Жінка виклала в соцмережі відео, яке наробило галасу

Співак і народний артист України Віктор Павлік потрапив у скандал через свою дружину-блогерку Катерину, яка похвалилася в інстаграмі "романтичним подарунком" від чоловіка.

Жінка зняла на відео, як вона разом із чоловіком їде у Києві Південним мостом, пересування яким з червня минулого року можливе для приватних автомобілів тільки зі спеціальною перепусткою.

"Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік дарує мені такі романтичні подарунки", - каже в своїх сторіз Катерина 15-го травня, а Павлік на відео показує дозвіл на проїзд, де можна розгледіти герби щонайменше київської влади та Нацгвардії.

Це відбувається вдень на порожньому мосту.

Як з'ясувалося, такі перепустки має досить обмежене коло осіб, а тому в соцмережах почали масово обурюватися словами дружини співака.

Скандал помітили правоохоронці, сказала ВВС Юлія Гірдвіліс з відділу комунікацій поліції Києва, після чого вони розшукали адресу, за якою проживає Павлік, і вилучили в нього перепустку для перевірки.

"Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою", - так відреагували на фотографію із вилученням перепустки у відомого співака в телеграм-каналі МВС.

Автор фото, Поліція Києва

Ніяких обвинувачень співаку ще не пред'явили - поліцейські кажуть, що перевіряють, чи правомірно Павлік отримав спецперепустку.

ВВС з'ясовувала, чи є взагалі підстави для видання спецперепусток у Києві народному артисту.

Вибачення та концерти для ЗСУ

Як пояснив пізніше у коментарі в соцмережах Віктор Павлік, спецперепустка належить особисто йому, а не дружині. За його словами, коли вона казала про "романтичний подарунок", то мала на увазі те, що чоловік узяв її з собою покататися Південним мостом, який з червня минулого року закритий для приватних автомобілів.

"В дійсності це просто перепустка на комендантську годину, - пояснював у коментарях Павлік. - Я дуже часто приїжджаю дуже пізно з благодійних виступів у підтримку збройних сил, мені такий документ просто необхідний".

Але на скандальному відео чітко видно, що Павлік із дружиною їдуть по мосту вдень, не вночі.

Згодом з'явилися і публічні вибачення від дружини Павліка.

"Я не права. Я помилилась. Я недоречно пожартувала. Я не мала публікувати ту сторі. Я не ідеальна, але всі коментатори, бачу, ідеальні", - написала дружина артиста.

Автор фото, скрін із соцмереж Катерини Павлік

Скрін з її вибаченнями з'явився у новій сторі в інстаграмі, яку встигли заскрінити багато журналістів. Особистий профіль Катерини в соцмережі, де за нею слідкують 170 тисяч підписників, зараз закритий.

Жінка запевняє, що її чоловік не купував перепустку, і "як і більшість з нас, робить все для перемоги".

То як Павлік отримав спецперепустку?

Південний міст у Києві закрили наприкінці червня 2022 року.

Як пояснювали тоді в Київській міській державній адміністрації, тепер мостом зможе їздити тільки спецтранспорт екстрених і аварійних служб, громадський і транзитний вантажний транспорт, а також авто зі спеціальними перепустками.

"Рух приватних автівок обмежується", - зазначалося в оголошенні.

На перепустці для руху по Південному мосту, яку Віктор Павлік показує на скандальному відео, видно герби щонайменше Києва та Нацгвардії.

КМДА і КМВА (міська військова адміністрація) у коментарі ВВС Україна пояснили, що видачею таких спецперепусток займається в першу чергу військова комендатура. Офіційна назва - центральне управління військової служби правопорядку по м. Києву та Київській області.

Джерела ВВС у київській владі пояснили, що на кожне місто і область під розпис керівників видається конкретна кількість перепусток.

Віктор Павлік, каже співрозмовник, отримав перепустку від області (за нею закріплений номер перепустки), можливо, задіявши свої особисті зв'язки.

Автор фото, cкрін з відео інстаграму Підпис до фото, Віктор Павлік показує спецперепустку, рухаючись Південним мостом

Співрозмовник у військових структурах Києва пояснив ВВС, що керівництво міста розподіляє видані та завірені військовими перепустки між силовими структурами, держустановами та підприємствами.

Але такі спецперепустки в будь-якому разі не є іменними. Їх видають на транспортний засіб, за яким закріплена обмежена кількість водіїв.

Номер перепустки Віктора Павліка, за інформацією співрозмовника, збігається із серією перепусток, виданих одному з благодійних фондів, і як цей документ потрапив до співака - це питання, яке зараз з'ясовують поліцейські.

Крім того, такі спецперепустки дійсні тільки на період комендантської години - з 00:00 до 05:00, тому той факт, що Павлік пересувався по мосту з перепусткою вдень - уже може бути порушенням.

"Видно, поліцейські побачили знаменитість, а там біля моста рух односторонній, і вирішили його пропустити", - каже ВВС співрозмовник у військових структурах.

Хто ще може отримати такі спецперепустки?

Процедура, за якою приватні машини можуть отримати спецперепустку, публічно не прописана.

Але представники КМВА у коментарі ВВС стверджують, що спецперепустку можуть мати і журналісти, які, наприклад, часто повертаються додому після зйомок телесюжетів у комендантську годину.

Військові в розмові з ВВС заперечують таку можливість - за їхніми словами, запит на таку перепустку журналіст подати може, але його заявку просто відхилять, зазначивши, що вона безпідставна і треба планувати свій робочий графік заздалегідь.

Схоже на те, що отримати спецперепустку непросто і волонтерам.

"Мене турбує, що перепустку Південним мостом Віктор Павлік отримати може, а волонтерські колони з цього мосту розвертає поліція", - розповів у соцмережах про свій досвід волонтер Антон Сененко.

Автор фото, Віктор Павлік соцмережі Підпис до фото, Артист сказав, що перепустка необхідна йому, тому що він часто пізно повертається з благодійних концертів для ЗСУ

За його словами, іноді на в'їзді в міст поліцейські "по-людськи" пропускають колони волонтерських бусів чи пікапів на Схід.

"Але особисто я був учасником колони, яку розвернули, бо "посвідчення волонтера недостатньо, треба договір з військовою частиною, що ви їй допомагаєте" та якась інша паперова дічь, яку я не став дослуховувати, вмикнув лівий поворот і поїхав на інший міст", - написав Сененко.