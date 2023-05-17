Принц Гаррі і Меган мало не розбилися, коли їх переслідували папараці. Так загинула його матір

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дорія Регланд, Гаррі та Меган брали участь у церемонії вручення призів благодійної організації Ms Foundation Women of Vision

Офіційний представник принца Гаррі та його дружини Меган повідомив, що подружжя мало не розбилося, коли їхню машину переслідували фотографи-папараці.

Як заявив представник, інцидент стався в Нью-Йорку після того, як подружжя відвідувало вечір благодійної організації Ms Foundation Women of Vision, де Меган вручали нагороду за її роботу.

У соціальних мережах з'явилися фотографії Гаррі, Меган та її матері Дорії Регланд, які їдуть до таксі.

"Вчора ввечері герцог і герцогиня Сассекські мало не розбилися під час автомобільної гонитви за участю групи дуже агресивних папараці, - цитує Reuters заяву. - Завзята гонитва, яка тривала понад дві години, призвела до безлічі ситуацій, коли ледве не сталося зіткнення з іншими водіями, пішоходами та двома офіцерами нью-йоркської поліції".

Поліція Нью-Йорка поки що не коментувала заяви Гаррі та Меган.

Повідомляють, що участь подружжя у вечорі благодійної організації була їхньою першою спільною появою на публіці після коронації короля Чарльза III, на яку Гаррі їздив один.

"Поширення цих фотографій - з урахуванням того, яким чином вони були отримані - призводить до заохочення практики, яка становить небезпеку для всіх причетних сторін і є вторгненням у особисте життя", - йдеться у заяві.