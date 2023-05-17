Принц Гаррі і Меган мало не розбилися, коли їх переслідували папараці. Так загинула його матір
Офіційний представник принца Гаррі та його дружини Меган повідомив, що подружжя мало не розбилося, коли їхню машину переслідували фотографи-папараці.
Як заявив представник, інцидент стався в Нью-Йорку після того, як подружжя відвідувало вечір благодійної організації Ms Foundation Women of Vision, де Меган вручали нагороду за її роботу.
У соціальних мережах з'явилися фотографії Гаррі, Меган та її матері Дорії Регланд, які їдуть до таксі.
"Вчора ввечері герцог і герцогиня Сассекські мало не розбилися під час автомобільної гонитви за участю групи дуже агресивних папараці, - цитує Reuters заяву. - Завзята гонитва, яка тривала понад дві години, призвела до безлічі ситуацій, коли ледве не сталося зіткнення з іншими водіями, пішоходами та двома офіцерами нью-йоркської поліції".
Поліція Нью-Йорка поки що не коментувала заяви Гаррі та Меган.
Повідомляють, що участь подружжя у вечорі благодійної організації була їхньою першою спільною появою на публіці після коронації короля Чарльза III, на яку Гаррі їздив один.
"Поширення цих фотографій - з урахуванням того, яким чином вони були отримані - призводить до заохочення практики, яка становить небезпеку для всіх причетних сторін і є вторгненням у особисте життя", - йдеться у заяві.
Принцеса Діана, мати Гаррі та спадкоємця британського престолу принца Вільяма, розбилася в Парижі у серпні 1997 року. Вона загинула внаслідок автокатастрофи, яка сталася у момент, коли її машину переслідувала група фотографів-папараці.