Залізна витримка. Як скрипаль продовжив виступ, коли зламався смичок

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Bournemouth Symphony Orchestra

Відомий американський скрипаль українсько-корейського походження Стефан Джаків під час виступу в Дорсеті вразив публіку, коли продовжив виступ попри те, що несподівано зламався його смичок вартістю близько 30 000 доларів.

Це сталося під час виступу у Пулі з Борнмутським симфонічним оркестром 10 травня.

Скрипаль дуже здивувався, бо, за його словами, зазвичай рвуться струни скрипки, а зі смичками такі проблеми трапляються вкрай рідко.

Зламаний смичок негайно замінили на інший, і Джаків продовжив виступ, ніби нічого не сталося.

Він сказав, що запам'ятає це виконання концерту Глієра для скрипки "на все життя".

"Спочатку я не зовсім зрозумів, що сталося, тому що такого зі мною ніколи раніше не траплялося", - сказав він.

Цей смичок виготовив Франсуа Ніколя Вуарен у ХІХ столітті у Парижі. 38-річний Джаків зіграв ним тисячі концертів протягом 20 років.

"Справді щось особливе"

Після швидкого обміну смичками з провідною скрипалькою оркестру Амін Мерчант, виступ під керівництвом головного диригента оркестру Кирила Карабіца продовжився.

Коли Джаківа запитали, як йому було грати іншим смичком, він відповів: "Наче ти раптом взув чуже взуття та пішов бігати. Це також взуття, але воно тобі не підходить так, як твоє, і наче чуже".

"Але я з цим упорався, і я вважаю, що цей несподіваний епізод надав усьому виступу якоїсь веселої спонтанності", - додав скрипаль.

Дугі Скарф, виконавчий директор Борнмутського симфонічного оркестру, сказав, що це було неймовірне видовище.

"Коли сталося щось настільки драматичне, без жодних слів зібратися, продовжити і виступити надзвичайно добре попри всі обставини - це було справді щось особливе", - сказав він.