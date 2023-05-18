Дивовижний порятунок. Як четверо дітей пережили авіакатастрофу і 16 днів у диких джунглях

Адам Дурбін і Ванесса Бушшлютер

BBC News

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Собаки-шукачі знайшли ножиці та інші сліди того, що діти вижили у катастрофі

У Колумбії розгортається справжня драма, яку раніше можна було уявити в якомусь серіалі "Загублені", а не реальному житті.

Літак із пасажирами розбився у джунглях - всі дорослі загинули, а четверо маленьких дітей мало того, що змогли вижити під час катастрофи, але й дали собі раду у джунглях протягом двох тижнів.

Влада Колумбії заявила, що зниклих безвісти після катастрофи дітей знайшли живими та здоровими. Вже точно відомо, що Їхня мати та інші дорослі загинули.

Урядова агенція з питань захисту дітей ICBF повідомила, що отримала інформацію "з місця", що дітей знайшли у нормальному стані. Такі ж дані оприлюднив керівник країни.

Однак військові, які беруть участь у пошуках, поки що не бачили дітей на власні очі - малих знайшли у віддаленому лісовому селі, куди дістатись рятувальники ще не змогли. Однак є достатньо свідчень того, що діти змогли вижити.

Трагічний рейс

Легкий літак Cessna 206, у якому вони перебували, летів з Араракуари, розташованої в джунглях Амазонки на півдні Колумбії, до Сан-Хосе-дель-Гуавіаре. Вранці 1 травня він зник.

Його пілот перед цим повідомляв про проблеми з двигуном.

Після масштабних пошуків із залученням понад 100 солдатів літак нарешті знайшли - через два тижні після його зникнення.

Тіла пілота, другого пілота та 33-річної Магдалени Мукутуй, матері чотирьох дітей, знайшли на місці катастрофи в провінції Какета.

Але дітей віком 13, 9 та 4 років, а також 11-місячного малюка ніде не було.

Автор фото, Colombian Armed Forces Підпис до фото, Літак знайшли у джунглях

Як могли вижити?

Однак пошукові групи знайшли ознаки того, що діти, які належать до корінної народності уїтото, вижили в катастрофі.

Собаки-шукачі натрапили на дитячу поїлку, ножиці, гумку для волосся та кілька недоїдених фруктів.

Також пошукові групи знайшли імпровізоване укриття з палиць та гілок.

"Ми вважаємо, що діти, які були на борту літака, живі. Ми знайшли сліди в іншому місці, далі від місця катастрофи, і місце, де вони могли ховатися", - сказав полковник Хуан Хосе Лопес у середу.

Побоюючись, що діти можуть зайти дедалі глибше в джунглі, військові залучили до пошуків гелікоптери, з яких лунало записане повідомлення від їхньої бабусі мовою уїтото, яке закликало їх залишатися на місці.

Пошукам заважали сильні дощі, але в середу Колумбійський інститут захисту дітей повідомив президенту Колумбії, що отримав повідомлення "з місця", що дітей знайшли місцеві жителі.

Президент Петро написав про це у твіттері й зазначив, що дітей знайшли "після напружених пошуків".

Однак невдовзі виникла плутанина - збройні сили Колумбії заявили, що самі ще не змогли встановити зв'язок із дітьми "через складні метеорологічні умови та складний рельєф" - і не змогли підтвердити новини про їхній порятунок.

Тим часом Avianline, місцева авіакомпанія, якій належав літак, що розбився, опублікувала заяву, в якій ідеться, що вони також отримали інформацію про те, що дітей знайшли.

Одному з пілотів авіакомпанії, який приземлився у Качіпорро, громаді поблизу місця катастрофи, місцеві жителі розповіли, що з ними вийшли на радіозв'язок люди з віддаленого населеного пункту під назвою Думар і повідомили, що дітей знайшли. За словами пілота, їх відвезуть на човні до Качіпорро.

В авіакомпанії додали, що не мають можливості підтвердити достовірність інформації, але зазначили, що прибуття дітей на човні могли затримати рясні дощі, які зробили річку надто небезпечною для пересування.

Місцеві радіостанції також повідомили, що дітей знайшов місцевий житель, і їх перевезли річкою до Качіпорро.

Батько дітей раніше говорив, що не втрачає надії. Він розповів радіо Caracol, що його сестра одного разу загубилася в лісі на місяць і зуміла повернутися.