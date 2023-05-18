День вишиванки: десять цікавих фактів про українську вишивку
У третій четвер травня в Україні вже традиційно відзначають День вишиванки. Цьогоріч він припав на 18 травня.
Цього дня всі охочі вдягають вишиванки на роботу, навчання чи просто прогулянку.
З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році щораз більшої популярності набирають воєнні переможні мотиви в українській традиційній вишивці.
Зараз вишита сорочка з тризубом та гаслом "Слава Україні!" уже не є рідкістю.
А дизайнерка з Сумщини Світлана Волик вишила чоловічу сорочку з американськими артилерійськими установками HIMARS.
Таку вишиванку подарували Валерію Залужному та держсекретарю США Ентоні Блінкену.
"На вишиванках, які я придумую, я вишиваю нашу історію, події сьогодення, через які ми проходимо", - каже дизайнерка.
З нагоди свята Український інститут історії моди поділився з BBC Україна цікавими фактами про вишиті сорочки.