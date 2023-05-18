День вишиванки: десять цікавих фактів про українську вишивку

11 хвилин(и) тому

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У третій четвер травня в Україні вже традиційно відзначають День вишиванки. Цьогоріч він припав на 18 травня.

Цього дня всі охочі вдягають вишиванки на роботу, навчання чи просто прогулянку.

З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році щораз більшої популярності набирають воєнні переможні мотиви в українській традиційній вишивці.

Зараз вишита сорочка з тризубом та гаслом "Слава Україні!" уже не є рідкістю.

А дизайнерка з Сумщини Світлана Волик вишила чоловічу сорочку з американськими артилерійськими установками HIMARS.

Автор фото, Світлана Волик

Таку вишиванку подарували Валерію Залужному та держсекретарю США Ентоні Блінкену.

"На вишиванках, які я придумую, я вишиваю нашу історію, події сьогодення, через які ми проходимо", - каже дизайнерка.

Автор фото, Володимир Зеленський Підпис до фото, У такій вишиванці зі святом українців привітав президент