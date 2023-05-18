Новий масований удар по Києву - усе збили. В Одесі є загиблі

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На знімку - уламки російської ракети, збитої силами ППО під час обстрілу Києва, 18 травня

В ніч проти 18 травня росіяни вкотре атакували ракетами всю Україну, через що оголосили масштабну повітряну тривогу.

Одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок влучання ракети у промисловий об'єкт на Одещині

Вибухи також лунали в центральних районах Вінниччини, Хмельниччини та Житомирщини.

Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила, що за попередньою інформацією "усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені".

"Триває серія безпрецедентних за своєю потужністю, інтенсивністю та різноманітністю повітряних атак на Київ", - зазначив у телеграмі очільник КМВА Сергій Попко.

Це вже дев'ятий з початку травня обстріл української столиці.

Цього разу атаку, за даними Попко, здійснили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555.

Як повідомляється, після запуску ракет над Києвом з'явились російські розвідувальні безпілотники.

Як стверджує Попко, за попередньою інформацією, всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва були виявлені та знищені.

Попередньо зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовані у Дарницькому районі - там був спалах на території гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано.

В інших районах можуть бути падіння уламків на припарковані автівки, прибудинкову територію або лісопаркову зону. Інформація про постраждалих наразі не надходила, пише Сергій Попко.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що постраждалих у місцях падіння уламків ворожих ракет у столиці немає.

"До медиків звернень поки що не було", - написав він у телеграм-каналі.

Ракетний удар по Одесі

В Одеській області більшість російський ракет збили над морем силами ППО, однак є влучання у промисловий об'єкт.

Автор фото, Телеграм Сергія Братчука Підпис до фото, Наслідки влучань на Одещині