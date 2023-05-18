Гаррі, Меган та папараці: таксист, який їх підвозив, розповів іншу версію історії про переслідування пари

29 хвилин(и) тому

Підпис до фото, "Папараці їхали за нами, але тримали дистанцію і не становили загрози", - заявив таксист

Таксист Сухчарн (зазвичай називає себе Сонні) Сінгх, який минулого вівторка в Нью-Йорку підвозив принца Гаррі й Меган Маркл, заявив, що їхня розповідь про гонитву за ними папараці та загрозу їхньому життю щонайменше перебільшена.

Напередодні офіційний представник Гаррі та Меган повідомив, що подружжя мало не розбилося, коли протягом двох годин їхню автівку переслідували фотографи-папараці.

Інцидент, за його словами, стався у Нью-Йорку після відвідування подружжям благодійного вечора, де Меган отримувала нагороду за свою роботу від Ms Foundation Women of Vision.

Таксист уточнює, що, можливо, став свідком лише частини історії, але в той момент, коли пара перебувала в таксі (близько 10 хвилин), не було ані переслідування, ані небезпечного водіння з його боку.

За словами Сінгха, Гаррі та Меган дійсно нервували, але жодної зовнішньої загрози він не бачив.

"Я не думаю, що [їхня розповідь] правдива, вони дуже перебільшують. Нічого такого не було", - сказав таксист репортерам.

Він підтвердив, що папараці їхали за його таксі, але вони не поводилися агресивно, дотримувалися дистанції, тож ніякої небезпеки не було. При цьому Сінгх не виключає, що принц і його дружина могли потрапити у неприємну ситуацію до того, як сіли в його автівку.

Сонні Сінгх підібрав їх біля одного з поліцейських відділків Мангеттену, де, за словами представника пари, вони намагалися сховатись від переслідування, яке почалося, коли вони сіли в авто після благодійного вечора.

"Я стояв на 67-й вулиці, мене винайняв якийсь охоронець. Потім до мене в авто сіли принц Гаррі з дружиною. По дорозі нам перекрив дорогу сміттєвоз, і несподівано під'їхали папараці й почали фотографувати. Охоронець наказав повернутися назад до відділку", - розповідає Сонні Сінгх.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За словами представників Гаррі й Меган, переслідування з боку фотографів почалося, щойно вони від'їхали від будівлі, де відбувався благодійний вечір

За словами Сінгха, Гаррі та Меган ввічливо попрощалися та запитали, як його звуть. Охоронець заплатив йому 50 доларів, що забагато для такої короткої поїздки, але це з урахуванням чайових, сказав Сонні.

Поліція Нью-Йорка підтверджує, що у вівторок ввечері Гаррі та Меган переслідували папараці, порушуючи правила дорожнього руху.

Фотографії подружжя у таксі, які того ж вечора з'явилися на різних платформах, також свідчать про те, що переслідування було.

Один фотограф розповів про "напружену" ситуацію, коли він намагався не відстати від машини з Гаррі та Меган. Він виступав анонімно у ранковій програмі британського телеканалу ITV.

"Вони багато блокували, було багато різних маневрів, щоб припинити те, що відбувалося. Якщо це було небезпечно, то найімовірніше через дії людини за кермом", - додав фотограф.

Фотоагентство Backgrid USA підтвердило, що отримало фото Гаррі й Меган в авто від фотографів, "троє з яких їхали автівкою і один велосипедом".

В агентстві обіцяли перевірити скарги на поведінку фотографів, але додали, що, за словами самих папараці, жодних небезпечних зближень та потенційно аварійних ситуацій не було.

"Важливо відзначити, що у цих фотографів є професійний обов'язок висвітлювати події й персоналії, що заслуговують на увагу, зокрема, такі публічні постаті, як принц Гаррі та Меган Маркл", - заявили у фотоагентстві.

Проте Гаррі й Меган стверджують, що ситуація загрожувала їхньому життю.

"Вчора ввечері герцог і герцогиня Сассекські [титули Меган і Гаррі - Ред.] мало не розбилися під час переслідування за участю групи дуже агресивних папараці, - йдеться у заяві подружжя. - Затята гонитва, що тривала понад дві години, призвела до безлічі ситуацій, коли ледве не сталося зіткнення з іншими водіями, пішоходами та двома нью-йоркськими поліцейськими".

"Поширення цих фото - з урахуванням того, яким чином їх отримали, - заохочує практику, яка становить небезпеку для всіх причетних сторін і є вторгненням в особисте життя", - йдеться у заяві.

Принц Гаррі неодноразово заявляв, що однією з причин, які підштовхнули його до відмови від королівських обов'язків та переїзду до США, було бажання захистити свою сім'ю від надмірної уваги преси.

За його словами, він боїться, що Меган Маркл може повторити долю його матері принцеси Діани, яка загинула в аварії під час переслідування фотографів-папараці.