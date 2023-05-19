Перший поцілунок. Вчені з'ясували, коли люди почали цілуватися в губи

8 хвилин(и) тому

Автор фото, University of Copenhagen/PA Підпис до фото, Ця глиняна табличка з давньої Месопотамії вказує, що поцілунок у губи був для мешканців цих земель частиною інтимної близькості

Згідно з новими дослідженнями, люди, які перебували в романтичних стосунках, почали цілуватися в губи ще 4500 років тому - тобто щонайменше на тисячу років раніше, ніж вважали досі.

Також з'ясувалося, що ця традиція, швидше за все, прийшла з Близького Сходу, а не з Південної Азії, як вважали раніше.

За словами вчених, вперше ця практика, схоже, з'явилася в суспільстві, яке населяло території між річками Тигр та Євфрат, які раніше називалися Месопотамією, а нині є частиною Іраку та Сирії.

Раніше вважали, що першими цілуватися в губи почали в Індії в 1500 році до нашої ери.

До нових висновків, опублікованих у журналі Science, вчених підштовхнули древні манускрипти з Месопотамії, які раніше, за їхніми словами, не були ретельно вивчені.

Згадки інтимного поцілунку вперше зустрічаються в стародавніх текстах, датованих 2500 роком до нашої ери.

За словами доктора історії з Університету Копенгагена Троелса Панка Арбьоля, ці тексти наносили на глиняні таблички, тисячі з яких збереглися до сьогодні.

Традиція дружніх чи родинних поцілунків у чоло, щоку чи руку існувала набагато раніше і була поширена у багатьох культурах.

Але лише в месопотамських текстах ідеться, що такі поцілунки здебільшого практикували одружені пари, проте вони також допускалися як демонстрація намірів закоханої вільної людини.

За словами доктора Арбьоля, це не означає, однак, що інтимні поцілунки вигадали саме в Месопотамії. Цілком можливо, що туди вони теж прийшли звідкись, просто були описані жителями саме цього регіону.

"Багато тисяч цих глиняних табличок збереглися до наших днів, і в них є наочні приклади того, що в давнину поцілунки вважали частиною романтичної близькості, так само як поцілунки могли бути частиною дружніх і сімейних відносин, - говорить він. - Тому поцілунки не слід розглядати як звичай, який виник виключно в якомусь одному регіоні та поширився звідти, а скоріше практикувався у багатьох стародавніх культурах протягом кількох тисячоліть".

Поштовх для епідемій?

Дослідження також показують, що традиція інтимних поцілунків могла дати поштовх поширенню вірусу герпесу та збудників дифтерії. Перші масові випадки захворювання обома хворобами збігаються за часом з появою звички цілуватися в губи.

"Існує значний обсяг медичних текстів з Месопотамії, в частині яких згадується хвороба із симптомами, що нагадують вірус простого герпесу 1-го типу", - каже доктор Арбьоль, що спеціалізується в галузі давньої медицини.