Львів вперше атакували шахедами, Київ пережив десятий удар за травень, у Кривому Розі поранені

1 година тому

Автор фото, ввс

У ніч на п'ятницю, 19 травня, росіяни вчергове атакували Україну, повідомили військові.

Вже вдесяте за травень росіяни атакували Київ, а до Львова вперше долетіли "шахеди". Є руйнування та поранені у Кривому Розі.

Цього разу з північного та південно-східного напрямків випустили ударні дрони Shahed-136/131 та крилаті ракети "Калібр" з кораблів у Чорному морі.

Як повідомили у Повітряних Силах, росіяни запустили 22 "Шахедів" (збили 16) та 6 "Калібрів" (збили три).

Очільник київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що у ніч проти 19 травня росіяни запустили по столиці "шахеди" у кілька хвиль з короткими інтервалами між атаками.

Усі цілі над Києвом збиті, повідомили у КМВА.

Частина шахедів долетіли і до Львівщини, заявив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Те, що можу повідомити станом на цю годину. Між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували "шахеди". Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих немає", - зазначив очільник області.

Львів'яни вночі в соцмережах також повідомляли про вибух.

Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив, що "вибух було чути у Львові близько 4 години".

"За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста, атакували шахедами", - повідомив він.

За даними Садового, постраждалих немає. Він не уточнив, чи шахеди влучили в об'єкт, чи їх збили.

Внаслідок нічного удару росіян по Кривому Рогу Дніпропетровської області пошкоджень зазнали приміщення приватного промислового підприємства та адміністративна будівля, дві людини отримали поранення.

Автор фото, телеграм Дніпропетровської ОВА Підпис до фото, Наслідки удару по Кривому Рогу

"Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь", - написав у телеграмі очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.