Байден погодився на тренування українських пілотів на F-16. Йдеться вже про найближчі тижні

1 година тому

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США підтримують коаліцію щодо навчання українських пілотів на сучасних винищувачах, зокрема F-16. Про це заявив Джо Байден у п'ятницю на саміті G7 у Японії, повідомляє американське видання Politico.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації США, який коментував це питання на умовах анонімності до того, як про це оголосили офіційно, навчання проходитиме за межами України на території Європи і триватиме кілька місяців.

Навчання сподіваються розпочати вже найближчими тижнями, сказав він.

Тим часом NBC News із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена повідомило, що США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у рамках довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. Водночас, зазначає видання, ці літаки не обов'язково будуть надходити безпосередньо зі США.

Коаліція держав, які беруть у цьому участь, має вирішить, коли саме надати літаки, скільки їх відправити та хто з країн їх надасть.

З посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, Politico пише, що вільні літаки є в Норвегії, Данії та Нідерландах. Однак для того, щоб виконати їхнє необхідне технічне обслуговування, знадобиться деякий час.

Початок навчання дозволить "ще більше зміцнити та вдосконалити спроможності українських повітряних сил", сказав чиновник.

Видання передбачає, що F-16 не прибудуть в Україну до очікуваного контрнаступу. США та союзники вже надали Україні "переважну більшість" того, що їй необхідно для проведення наступу цієї весни та літа, зазначив чиновник.

Тим не менш, цей крок надсилає "потужний сигнал про те, наскільки Сполучені Штати, наші союзники та партнери демонструють єдність щодо того, що Україна має залишатися суверенною, незалежною та безпечною і мати здатністю захищатися від майбутніх нападів і стримувати їх", пише Politico.

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Україна давно закликала західних союзників надати їй сучасні винищувачі.

Як кажуть у повітряних силах ЗСУ, F-16 хоч і не стануть панацеєю від усіх бід, проте можуть закрити багато прогалин оборони українського неба.

Вони будуть ефективно працювати проти крилатих ракет та дронів, російської авіації, наземних військових цілей росіян і проти надводних цілей на морі.

Найнагальніша функція F-16 - допомога українській системі ППО для захисту неба від російських ракет та дронів.

Турне Зеленського

Зокрема для того, щоб домовитися із західними партнерами про надання Україні винищувачів F-16, їздив у своє турне Європою Володимир Зеленський.

А наступною його зупинкою у п'ятницю стала Саудівська Аравія, де проходить саміт Ліги арабських держав.

З країн Ліги арабських держав лише Сирія, яку нещодавно знову прийняли до Ліги, відкрито підтримала вторгнення Росії.

Однак інші країни-члени також прагнули підтримувати добрі відносини з Москвою.

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"На жаль, у світі і тут серед вас є дехто, хто закриває очі на клітки [військовополонених] і незаконну анексію", - сказав Зеленський.

Зеленський також заявив лідерам у Джидді, що його країна захищається від колонізаторів та імперіалістів, вочевидь, прагнучи нагадати про власну історію вторгнень та окупації арабського світу.

Сама Саудівська Аравія дотримувалася делікатної лінії щодо війни в Україні: з одного боку, вона підтримала резолюцію ООН, яка закликала Росію вивести свої війська та обіцяла надати Україні гуманітарну допомогу в 400 мільйонів доларів, а з іншого - опиралась запровадженню санкцій проти Росії, бо бажала бути нейтральною щодо конфлікту.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман знову озвучив свою пропозицію стати посередником між Москвою та Києвом для припинення бойових дій. Минулого року країна допомогла організувати обмін полоненими між Росією та Україною.

Зеленський також критикував Іран, який не входить до Ліги арабських держав, за постачання Росії безпілотників Shahed. Іран заперечує постачання безпілотників для конфлікту.

Очікують, що з Саудівської Аравії український лідер приїде на саміт G7, хоча його офіс так і не підтвердив офіційно візит.

У Японії, він, ймовірно, спробує переконати більш обережних лідерів, таких як прем'єр Японії Фуміо Кісіда та індійський лідер Нарендра Моді, надати Україні допомогу.

"Особиста поява - це шанс для нього переконатися, що він не поїде з порожніми руками, що він повернеться до Києва з угодами щодо зброї, яких він хоче, включно з летальною зброєю від Японії", - каже Джон Кіртон, директор дослідницького центру G7.

Попри те, що Японія симпатизувала Україні, через її суворі військові закони досі вона надавала лише нелетальне оборонне обладнання.