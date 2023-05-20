США дозволять союзникам надати Україні F-16. Вважають, що прийшов новий етап війни

Джонатан Біл, Джеймс Грегорі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

США заявили, що дозволять західним союзникам надати Україні сучасні винищувачі, включно з F-16 американського виробництва, що є великим стимулом для Києва.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що президент Джо Байден "поінформував своїх колег із G7" про це рішення у п'ятницю на саміті, який зараз проходить в Японії.

Американські військові також навчать київських пілотів користуватися цими винищувачами, сказав Салліван.

Україна давно шукає сучасні реактивні літаки, і президент Володимир Зеленський привітав цей крок як "історичне рішення".

США мають юридично схвалити реекспорт обладнання, придбаного союзниками, і цей крок розкриє шлях для інших країн відправляти свої наявні запаси F-16 в Україну.

Досі США і союзники "зосереджувалися на забезпеченні України системною зброєю та підготовкою, необхідною для проведення наступальних операцій цієї весни та літа", сказав Салліван журналістам у Хіросімі.

"Тепер ми перейшли до дискусій про вдосконалення українських військово-повітряних сил у рамках нашого довгострокового зобов'язання щодо самооборони України".

"У міру того, як найближчими місяцями розпочнеться навчання, ми з нашими союзниками працюватимемо над тим, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставить і скільки".

Україна довгий час просила західних союзників надати їй літаки для допомоги у боротьбі з Росією.

Перед офіційним оголошенням про рішення у суботу президент Зеленський сказав, що ці літаки "значно посилять нашу армію в небі".

Він сказав, що з нетерпінням чекатиме на "дискусії щодо практичного втілення" цього плану на саміті G7 у Хіросімі, куди він прибуде в суботу.

США скептично ставилися до надання Україні сучасних винищувачів - принаймні в найближчій перспективі. Натомість вони були зосереджені на наданні військової допомоги на землі.

Деякі країни-члени НАТО висловлювали занепокоєння, що передача літаків Україні буде розцінена як ескалація війни, що загрожує прямим зіткненням з Росією.

Високопоставлені військові чиновники США, які раніше спілкувалися з BBC, сумнівалися, чи винищувачі, надані Заходом, зможуть різко змінити хід війни, оскільки великі ВПС Росії намагаються з усіх сил отримати перевагу в повітрі, а наземні системи ППО мають високу щільність.

У лютому президент Байден сказав журналістам, що "наразі виключає можливість відправки передових винищувачів в Україну".

Але Салліван сказав журналістам, що США забезпечували Київ зброєю, яку українці потребували на полі бою, і що рішення прокласти шлях для винищувачів свідчить про те, що конфлікт увійшов у нову фазу.

"Тепер ми зробили все, про що говорили, тож ми даємо українцям можливість показати прогрес на полі бою у ході контрнаступу. Ми досягли моменту, коли прийшов час оглянутися і сказати, що Україні знадобиться в майбутньому для захисту від російської агресії", - сказав він.

Салліван також зазначив, що будь-які літаки, отримані Україною, будуть використовуватися лише для оборонних цілей, додавши, що США не дозволять і не підтримуватимуть напади на територію Росії.

"Українці постійно заявляли, що вони готові слідувати цьому", - сказав він.

Така зміна американської політики є важливою, але на тренування пілотів на F-16 знадобиться час.

Зараз Україна має більше підготовлених пілотів винищувачів, ніж самих літаків, але навіть підготовка досвідчених пілотів на новому літаку може зайняти до чотирьох місяців.

І тоді країни повинні будуть домовитися про постачання літаків.

F-16 широко використовується низкою країн Європи та Близького Сходу, а також США, які все ще виробляють цей літак. Хто готовий постачати літаки - наступне ключове питання.

Велика Британія, Нідерланди, Бельгія і Данія також підтримали такий крок із боку США.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак затвітив: "Велика Британія працюватиме разом із США та Нідерландами, Бельгією та Данією над тим, щоб Україна отримала необхідну бойову авіацію".

Сама Велика Британія не має F-16.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Лідери G7 чекають на Зеленського в Японії

Сунак повідомив, що Велика Британія створить льотну школу для підготовки українських пілотів.

Лідер Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна готова зробити те саме, але не надаватиме літаки.

Частина опозиції щодо надсилання реактивних літаків зосереджена навколо проблем технічного обслуговування - ексчиновник НАТО доктор Джеймі Шей сказав, що вони потребуватимуть значного технічного обслуговування майже після кожного бою.

На початку повномасштабного вторгнення Росії вважалося, що Україна мала близько 120 боєздатних літаків, в основному застарілі радянські МіГ-29 і Су-27.

Але офіційні особи кажуть, що їм потрібно до 200 літаків, щоб відповідати потужності Москви, яка, як вважають, у 5-6 разів перевищує потужності Києва.

Зеленський насамперед просив союзників про F-16. Вперше побудований у 1970-х роках, цей реактивний літак може летіти зі швидкістю, що вдвічі перевищує швидкість звуку, і може вражати цілі в повітрі або на землі.

Хоча зараз його затьмарює сучасніший F-35, F-16 все ще широко використовують. Експерти кажуть, що сучасні винищувачі, такі як F-16, допоможуть Україні завдати удару в тилу Росії.