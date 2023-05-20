Хапай бика за горба. У Індії дозволили зберегти звичай, який багато хто вважає жорстоким

34 хвилин(и) тому

Автор фото, PANDIAN RANJITH

Верховний суд Індії підтримав закон штату Тамілнад на півдні країни, який дозволяє проводити фестивалі Джаллікатту - індійського аналога боїв з биками.

Це одна з найпопулярніших розваг для чоловіків у цьому регіоні, хоч і пов'язана з високим ризиком для життя.

Крім того, Джаллікатту вважається одним із найдревніших видів спорту, який практикують в наші дні - йому понад 2500 років. У Тамілнаді фестиваль завжди був невіддільною частиною свята урожаю Понгал.

Автор фото, J SURESH

З 2006 року під тиском активістів і захисників прав тварин центральна влада Індії почала впроваджувати жорсткіші правила для Джаллікатту, а в 2014 році Верховний суд повністю заборонив його проведення.

Понад два роки жителі штату виходили на протести, заявляючи, що приборкування биків - невід'ємна частина тамільської культури. Влада Тамілнада підтримувала населення.

У 2017 році заборону з деякими застереженнями скасували, в 2019-му таміли повністю повернулися до масштабних Джаллікатту.

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На відміну від іспанської кориди індійські бої - безкровні, тварина залишається живою, проти неї не можна застосовувати жодної зброї.

При цьому жертви серед приборкувачів - звична справа. Щоправда, після впровадження жорсткіших правил техніки безпеки таких випадків поменшало.

В оригінальній версії Джаллікатту в дійстві беруть участі відразу декілька десятків приборкувачів.

Щоб виграти приз, їм треба вчепитися за горб бика в той момент, коли його випускають із загону, і провисіти на ньому 15-20 метрів.

Але, як правило, на ньому можна повиснути зовсім не так, як планував.

Автор фото, SURESH

За століття існування цієї традиції з'явилося декілька різновидів боїв. Наприклад, під час Manju Virattu бика оточує натовп глядачів, які намагаються зірвати з рогів тварини прикріплені до них призи - в основному предмети із золота та мішечки з монетами.

Такий вид забави не надто автентичний, але користується широкою популярністю.

Автор фото, J SURESH

Перші ряди глядачів часто опиняються на землі. Не допустити травм чи серйозніших наслідків серед натовпу - справа честі для приборкувача.

В індійському суспільстві приборкувачі биків вважаються людьми великого героїзму.

Автор фото, J SURESH

Другий різновид Джаллікатту проходить інакше: глядачі сидять на трибунах за загородками. Іноді на одній арені можуть зібратися десятки тисяч глядачів, і тоді головну загрозу для їхньої безпеки становлять не бики, а потенційна тиснява.

Автор фото, J SURESH

Автор фото, J SURESH

Приборкувач, якому вдається повалити бика на землю і втримати в такому положенні декілька секунд, стає героєм свого села та завидним нареченим. Однак відомі випадки, коли як приз переможцю пропонують жінку - без її згоди. Центральна влада Індії називає це недопустимим, але не вживає жодних рішучих заходів.

Автор фото, J SURESH

Це фото (внизу) зроблене безпосередньо перед дійством, але захисники прав тварин кажуть, що в загонах бики стоять в такій же тисняві.

Такі умови утримання згубні для тварин. Крім того, в ході боїв до них застосовують відверто жорсткі практики - наприклад, коли бика тягнуть за хвіст. Це робиться для того, щоб його розізлити.

Автор фото, J SURESH

Автор фото, J SURESH

Противники боїв з биками розповідають, що тварин спеціально стараються розлютити ще до того, як випустять на арену. Для цього їм часто дають випити домашній алкоголь чи кидають порошок чилі в очі та вуха бика.

Практикується також щипати їх за чутливі місця.

Заклики захисників тварин зіграли свого часу велику роль в забороні на Джаллікатту. У формулюванні Верховного суду йшлося про те, що залучення биків до спорту завдає їм величезної фізичної та психологічної шкоди.

Але зараз, схоже, Верховний суд вирішив вшанувати традиції, підтримавши владу штату Тамілнад в їхньому бажанні проводити Джаллікатту.