Батько загинув, діти поранені внаслідок вибуху гранати, яку знайшли в речах дідуся

Бернд Дебюсман

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Влада США попереджає, що старі боєприпаси можуть бути смертельно небезпечними

Житель США загинув, двоє його дітей отримали важкі поранення внаслідок вибуху ручної гранати, знайденої в речах дідуся.

Вибух стався у суботу за 225 км від Індіанаполіса (штат Індіана).

За даними департаменту шерифа округу Лейк, сім'я розбирала речі дідуся і знайшла гранату. Потім хтось висмикнув чеку.

Прибувши на місце інциденту, помічники шерифа виявили непритомного батька. Пізніше заявили, що 47-річний чоловік помер. Двох його дітей, 14-річного сина та 18-річну доньку, з осколковими пораненнями доправили до окружної лікарні.

На місце події викликали саперів, які перевірили, чи немає в будинку інших вибухових пристроїв.

Влада не надала додаткової інформації про гранату й про те, чому вона опинилася у речах дідуся. Розслідування інциденту триває.

Хоча випадки смерті від нерозірваних боєприпасів вкрай рідкісні у США, вони не є чимось незвичайним.

2020 року у Вірджинії загинув 12-річний хлопчик внаслідок вибуху ручної гранати часів Другої світової війни, купленої на місцевому блошиному ринку.

На думку експертів, переважна більшість гранат та інших боєприпасів, знайдених у приватних будинках США, є безпечною.