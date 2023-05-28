Диво-порятунок на Харківщині. Дворічна дівчинка чотири доби провела сама в лісі і вижила

10 хвилин(и) тому

Автор фото, нацполіція

Пошуки дворічної Віолетти Мужечук з села Скрипаї на Харківщині тривали чотири доби. Коли надію майже втратили, дівчинку вдалося знайти в гущавині лісу за 10 кілометрів від власного дому. Вона була подряпаною і зневодненою, але живою. Поліція називає це "неймовірним чудом".

Маленька Віолетта зникла з подвір'я батьківського двору ввечері 23 травня. Вона гралася там зі своїм братом-близнюком, а потім пішла в невідомому напрямку.

Пошуки дівчинки тривали чотири доби вдень і вночі, це великий термін навіть для дорослої дитини, кажуть фахівці.

До операції залучили близько тисячі людей - поліцію, ДСНС та волонтерів. Прочісували ліси, оглядали водойми, інші двори поблизу та колодязі.

Тато дівчинки - військовий, в момент зникнення дитини був на передовій. Він також приїхав, щоб взяти участь в розшуках, каже начальник управління карного розшуку ГУНП в Харківській області Роман Іващенко.

Автор фото, нацполіція

Надію знайти дівчинку живою вже майже втратили, але на четверту добу, 27 травня, її таки вдалося розшукати. Вона була в лісі, за 10 кілометрів від дому. Дівчинка була налякана, зневоднена та голодна, але жива та не в критичному стані, її передали лікарям.

Заступник начальника головного управління Нацполіції в Харківській області В'ячеслав Давиденко зізнається, що за всю його практичну роботу в карному розшуку це перший випадок, коли таку маленьку дитину через тривалий час знайшли живою і здоровою.

Автор фото, нацполіція

"Це неймовірне чудо, - погоджується Іващенко. - Таких емоцій, мабуть, ніхто з нас в житті ще не отримував. Коли ми побачили її живу, мурашки - це найменше, що ми відчули. Мурашки і сльози".

"Це дуже великий і щільний ліс, це чудо, що дикі тварини її не зачепили, - додає він. - Коли ми прочісували ліс, нас заїдали комахи, ми думали - як же вона виживе".

Представник Нацполіції пригадує, що, коли дівчинку знайшли, вона була дуже слабка і подряпана, але практично без слідів укусів. Вона сиділа під деревом і застогнала саме тоді, коли поряд проходили пошуковці. Це врятувало її.