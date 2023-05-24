"В України тепер одна з найсильніших армій". Пригожин оцінив успіхи "демілітаризації"

1 година тому

Автор фото, Reuters

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що організована Росією "спецоперація" привела зовсім не до тих результатів, на які розраховувала Москва і про які спочатку говорив Путін. Україна стала відомою на весь світ, а її армія перетворилася на одну з найсильніших.

Свою думку Пригожин озвучив в інтерв'ю Костянтину Долгову. Путіна Пригожин, втім, не згадує, а критикує традиційно керівництво міністерства оборони РФ і решту російської верхівки.

Нижче - розшифрування (зі скороченнями) тієї частини 77-хвилинного відеоінтерв'ю, де Пригожин говорить про цілі та результати "спеціальної військової операції", як називає війну з Україною російський офіціоз.

Ось декілька цитат з інтерв'ю:

Ми прийшли по-хамськи, пройшлися чоботями по всій території у пошуках нацистів. Поки шукали нацистів, наколбасили всіх, кого можемо, потім підійшли до Києва, потім - обісралися і відійшли. Далі - до Херсона. Обісралися, відійшли. Після цього чи до цього? Вже часи плутаються - Ізюм, Лиман. І якось у нас все не складається.

Спецоперація робилася задля денацифікації та демілітаризації. Ми зробили Україну нацією, відомою всім у всьому світі … Україна стала країною, яку знають абсолютно скрізь. Це щодо денацифікації.

Тепер - щодо демілітаризації… Якщо вони мали на початку спецоперації умовних 500 танків, - [тепер] вони мають 5 000 танків. Якщо у них воювати вміло 20 тисяч людей, нині вміє воювати 400 тисяч. Як ми її демілітаризували? Виходить, що навпаки - ми її хрін знає як мілітаризували …

Я думаю, що українці сьогодні - це одна з найсильніших армій. Вони мають високий рівень організації, високий рівень підготовки, високий рівень розвідки, вони мають різне озброєння, ба більше - вони працюють на будь-яких системах, на радянських, на натівських, на чому завгодно, однаково успішно.

Це інтерв'ю у Пригожина взяв Костянтин Долгов - колишній проросійський активіст з Харкова.

У 2014 році Долгов перебрався до Росії, де тривалий час співпрацював із командою Владислава Суркова, яка займалася зокрема Мінськими угодами.