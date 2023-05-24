"В України тепер одна з найсильніших армій". Пригожин оцінив успіхи "демілітаризації"
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що організована Росією "спецоперація" привела зовсім не до тих результатів, на які розраховувала Москва і про які спочатку говорив Путін. Україна стала відомою на весь світ, а її армія перетворилася на одну з найсильніших.
Свою думку Пригожин озвучив в інтерв'ю Костянтину Долгову. Путіна Пригожин, втім, не згадує, а критикує традиційно керівництво міністерства оборони РФ і решту російської верхівки.
Нижче - розшифрування (зі скороченнями) тієї частини 77-хвилинного відеоінтерв'ю, де Пригожин говорить про цілі та результати "спеціальної військової операції", як називає війну з Україною російський офіціоз.
Ось декілька цитат з інтерв'ю:
Ми прийшли по-хамськи, пройшлися чоботями по всій території у пошуках нацистів. Поки шукали нацистів, наколбасили всіх, кого можемо, потім підійшли до Києва, потім - обісралися і відійшли. Далі - до Херсона. Обісралися, відійшли. Після цього чи до цього? Вже часи плутаються - Ізюм, Лиман. І якось у нас все не складається.
Спецоперація робилася задля денацифікації та демілітаризації. Ми зробили Україну нацією, відомою всім у всьому світі … Україна стала країною, яку знають абсолютно скрізь. Це щодо денацифікації.
Тепер - щодо демілітаризації… Якщо вони мали на початку спецоперації умовних 500 танків, - [тепер] вони мають 5 000 танків. Якщо у них воювати вміло 20 тисяч людей, нині вміє воювати 400 тисяч. Як ми її демілітаризували? Виходить, що навпаки - ми її хрін знає як мілітаризували …
Я думаю, що українці сьогодні - це одна з найсильніших армій. Вони мають високий рівень організації, високий рівень підготовки, високий рівень розвідки, вони мають різне озброєння, ба більше - вони працюють на будь-яких системах, на радянських, на натівських, на чому завгодно, однаково успішно.
Це інтерв'ю у Пригожина взяв Костянтин Долгов - колишній проросійський активіст з Харкова.
У 2014 році Долгов перебрався до Росії, де тривалий час співпрацював із командою Владислава Суркова, яка займалася зокрема Мінськими угодами.
Коли Суркова усунули від цієї роботи, Долгов перейшов у команду політтехнологів, які вже працюють на Сергія Кирієнка, нинішнього заступника керівника адміністрації президента Росії.
"Піррова перемога" - New York Times про взяття Бахмута
Американська газета New York Times, переказуючи думки військових експертів щодо взяття росіянами Бахмута, називає його "пірровою перемогою", яка ніяк не наблизить російську армію до заявленої мети - захоплення всієї території Донецької області.