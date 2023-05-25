Масована атака дронів: Київ відбивався 12 раз за місяць, шахед збили на Буковині, на Дніпровщині влучання

1 година тому

Автор фото, Стратком ЗСУ Підпис до фото, Ілюстративне фото

У ніч на четвер росіяни вкотре атакували Україну з повітря. У низці областей довго лунала тривога.

Вже вдванадцяте за травень зазнав атаки Київ, вибухи знову були у Харкові. Є влучення на Дніпропетровщині. Повідомляють також про збиття БпЛА в західних областях, що буває рідко.

Українські військові заявили, про 36 "шахедів" з північного та південного напрямків, усі вони збиті. "Стовідсотковий результат! 36 із 36", - йдеться у повідомленні.

Ціллю атаки могли бути інфраструктура та військові об'єкти в західних областях України, кажуть військові.

Очільник київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що під час тригодинної тривоги в Києві й області росіяни застосували саме "шахеди". Він підкреслив, що столиця залишається однією з найголовніших цілей ворога у війні. За словами керівника, атака була масована: РФ продовжує використовувати тактику нападу у кілька хвиль, з інтервалами між групами дронів, щоб виснажити ППО.

"Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, знищені... Ударів по Києву не допущено", - сказав Попко.

Протягом доби зазнала ударів Харківщина, а саме - населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів. Очільник ОВА Олег Синєгубов розповів про руйнування. За його словами, внаслідок ударів постраждали приватні будинки та інфраструктура.

"Люди не постраждали", - зазначив Синєгубов.

Автор фото, Телеграм Олега Синєгубова Підпис до фото, Наслідки обстрілів Харківщини

Є влучення в Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. "Пошкоджений приватний будинок. Люди вціліли", - повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Автор фото, Телеграм Сергія Лисака Підпис до фото, Наслідок влучення на Дніпропетровщині

Лисак додав, що зранку росіяни вдарили також по Нікополю. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Зазнали нічної атаки Миколаївська та Одеська області. Командування "Південь" розповіло про збиття трьох дронів-камікадзе Shahed-131/136 над Миколаївщиною і одного над Одещиною.

До Львівщини вночі долетіли 10 "шахедів", повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. "ПвК "Захід" спрацювало стовідсотково. Влучань в об'єкти нема, жертв чи постраждалих також немає", - зазначив Козицький.