Атака на Кремль. Чому Зеленський може бути не в курсі всіх операцій своїх спецслужб?

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Скріншот відео, яке виклали у соцмережі

США підозрюють, що атаку безпілотників на Кремль організувала структура, пов'язана з українськими спецслужбами, повідомляє New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці.

Хоча, як уточнює видання, США поки що не упевнені, що удар по Кремлю здійснили за наказом українського керівництва. Американська розвідка не має точних даних про причетність будь-яких конкретних українських структур чи людей до цієї операції.

Версію про причетність американські спецслужби ґрунтують на перехоплених розмовах російських та українських чиновників, пишуть автори статті.

У цих розмовах російські офіційні особи дивувалися у зв'язку з нападом і казали, що безпілотники направила на Кремль саме Україна.

"США також перехопили українські розмови, в яких посадовці висловлювали думку, що за цією акцією стоїть їхня країна, - пишуть автори. - Але ці чиновники, зважаючи на все, не знали, хто саме в українській системі міг її спланувати та здійснити".

Як пише газета, така невизначеність пояснюється складною структурою українських спецслужб, які часто діють незалежно одна від одної та не завжди інформують про свої дії президента Володимира Зеленського.

"Американські розвідслужби фіксують появу не окресленого чіткими межами об'єднання українських структур, які можуть здійснювати не надто масштабні операції в Росії та за її межами - або з використанням своїх власних працівників, або партнерів, які працюють під їхнім керівництвом, - йдеться в публікації. - Посадовці кажуть, що деякі такі місії здійснюються без серйозного контролю з боку Зеленського - або зовсім без нього".

NYT додає, що, на думку США, таємні агенти українських спецслужб працюють переважно незалежно один від одного і не отримують прямих вказівок від Зеленського чи його колег у владі.

У США вважають, що президент України не затверджує плани всіх таємних операцій, а натомість задає спецслужбам загальний напрямок роботи, надаючи їм право рішення про конкретні дії.

"Вчиняючи таким чином, Зеленський та інші керівники отримують можливість заперечувати, що знають про [ці операції]", - роблять висновок автори публікації.

Серед операцій, до яких можуть бути причетні українські структури, у публікації називають вбивство дочки кремлівського ідеолога Олександра Дугіна, "військкора" Владлена Татарського, а також недавні вилазки на територію Росії.

Приблизно так само американські чиновники розглядають вибухи на двох гілках газопроводу "Північний потік", однак у цьому випадку зв'язок ймовірних організаторів з українською владою поки не встановили, підкреслює видання.

Українська влада заперечувала свою причетність до удару безпілотниками по Кремлю, який завдали на початку травня.