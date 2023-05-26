Атака дронів на Краснодар: що відбулось

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Evgeny Naumov/ VK Підпис до фото, Наслідки атаки дрона - розбиті вікна

У ніч проти п'ятниці у російському Краснодарі пролунали вибухи. Їх спричинило падіння двох безпілотників, підтвердив губернатор Кубані Веніамін Кондратьєв.

"Є пошкодження будівель, але інфраструктура життєзабезпечення не постраждала. А головне - обійшлося без жертв", - повідомив він.

У ніч проти 26 травня користувачі соцмереж у Краснодарі повідомили, що чули звуки вибухів. Пізніше оперативний штаб ФСБ у Краснодарському краї підтвердив, що в центрі Краснодара в районі вулиці Морська стався "хлопок".

Штаб заявив, що постраждалих внаслідок "хлопка" (евфемізм, заміна слова "вибух" у мові офіційних повідомлень у Росії) немає. Про природу цього "хлопка" у ФСБ нічого не повідомили.

Мер Краснодара Євген Наумов на своїй сторінці "ВКонтакте" написав, що внаслідок події були пошкоджені офісна будівля та житловий будинок.

Пізніше він уточнив, що в п'ятиповерховому будинку за адресою вулиця Гаражна, 77/1 "частково повибивало вікна", а в приватному будинку, що розташований поряд, пошкоджена покрівля.

Місцеві жителі, які повідомляли в соцмережах про вибух, практично відразу припустили, що це могла бути стрілянина ППО по безпілотнику.

Автор фото, Evgeny Naumov/ VK Підпис до фото, Мер Краснодара Євгеній Наумов на своїй сторінці "ВКонтакте" повідомив, що у п'ятиповерховому будинку на вулиці Гаражній "частково повибивало вікна", а в приватному будинку, що стоїть поруч, пошкоджена покрівля

Краснодарський портал 93.ru з посиланням на свідчення очевидців пише, що вони чули характерні звуки дронів та вибухи.

На кадрах, які передав виданню очевидець, на думку редакції порталу, "чітко видно дрон, що пролітає в небі".

Телеграм-канал Baza також опублікував відео, зняті місцевими жителями, на яких видно момент вибуху та проліт імовірного безпілотника. За даними телеграм-каналу, внаслідок вибуху постраждала будівля мобільного оператора МТС.

Телеграм-канал Shot припустив, що мішенню дрона могла бути вежа стільникового зв'язку, що розташована на вулиці Морська. Канал також опублікував знімки, на яких, як виглядає, зображені уламки дрона, що атакував ціль у Краснодарі.

Краснодар розташований приблизно за 330 км від лінії фронту в Україні.

Російська територія - і не лише прикордонні регіони - останніми місяцями регулярно зазнає атак безпілотників. Дрони вибухали у Тульській, Калузькій, Рязанській, Саратовській та інших областях.

На початку травня на Ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї сталася пожежа після удару дрона.

3 травня Кремль оголосив про атаки безпілотників по кремлівській резиденції Путіна. За даними російської влади, для неї використовували два дрони, але їх нібито вивели з ладу військові та спецслужби.