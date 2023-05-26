Нічний удар ракетами і шахедами: руйнування у Дніпрі, у Києві уламки впали на ТРЦ

1 година тому

Автор фото, Телеграм Сергія Лисака Підпис до фото, Руйнування у Дніпрі

У ніч на п'ятницю Росія атакувала Україну 17 ракетами різних типів та 31 дроном. Більшість збили силами протиповітряної оборони, повідомили військові.

Цього разу росіяни змістили основний напрямок удару на схід України. Хоча гучно вчергове у травні було і в Києві. Ціллю були об'єкти критичної інфраструктури і сил оборони.

Українська ППО знищила десять крилатих ракет, 23 "шахеди" та два розвідувальних БПЛА.

Над Києвом усі повітряні цілі збили. Водночас, як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, уламки пошкодили дах торговельно-розважального центру в Оболонському районі, а у Шевченківському уламки впали у приватний будинок. Попко додав, що є пошкоджені автівки. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Влучання "шахедів" та кількох ракет з комплексів С-300/С-400 підтвердили в Харківській та Дніпропетровській областях.

В Дніпрі та області, за попередніми даними, військові з командування "Схід" за ніч збили п'ять крилатих ракет та шість іранських дронів-камікадзе Shahed.

Унаслідок атаки у Дніпрі загорілося приватне домоволодіння — пошкоджені два будинки та автомобіль. Також вогонь охопив два приватні підприємства, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Обидві пожежі вже загасили.

Також пошкоджено заправку. Постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу, він лікується вдома.

Автор фото, Телеграм Сергія Лисака

Серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство.